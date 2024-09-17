Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, серйозний вплив на дії Байдена та його адміністрації мають саме неофіційні канали.

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"Я був учасником переговорів на всіх рівнях від імені України. Як правило, уповноважений голова розвідки країни за дорученням президента передає послання другому президенту", – зазначив екскерівник СЗР України.

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До яких дій може вдатися Росія

Як вище зазначив Маломуж, десятки таких послань Росія направила США. Кремль попереджає, що готовий застосувати ядерну зброю – спочатку тактичну, а потім стратегічну. Це може призвести до колапсу у світі. Залякування діють на Штати, і вони насамперед бояться глобальної ескалації ядерного типу.

Наступний фактор, який зупиняє Вашингтон в ухваленні певних рішень, зокрема дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії, – це розширення ескалації, але без застосування ядерки. Мовиться про різне озброєння Росії проти країн НАТО, де США будуть змушені брати безпосередню військову участь.

Це ще одна війна, проте вже з країною НАТО. Я прямо скажу: Росія жодних перспектив немає. Війна з НАТО – це кінець Росії пришвидшеними темпами,

– підкреслив генерал армії.

Адже проти Москви будуть залучені всі ресурси країн Північноатлантичного альянсу та України, яка і так тримає фронт та має деякі переваги. До того ж не лише на Курщині, а й на інших ділянках поля бою, де Сили оборони проводять контрудари.

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Згідно зі своїми національними законодавствами, і США, і інші країни зобов'язані вести реальну боротьбу проти терористів (тобто Росії – 24 Канал) та прямими засобами підтримувати Україну. Однак цього немає, виходячи з попереджень, які надає Росія на випередження. Вони, на жаль, на це реагують та не генерують силу, щоб подавити ворога,

– констатував Микола Маломуж.