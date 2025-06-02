Их срывает Россия: как удары по аэродромам скажутся на будущих переговорах

Россия сознательно пытается сорвать мирные переговоры, затягивая процесс и саботируя дипломатические инициативы. В частности, путем отказа от прекращения огня, массированных обстрелов Украины и непередачи меморандума для прекращения огня.

В ответ Украина наносит удары по военным и стратегическим объектам на территории России, демонстрируя слабость российской обороны и безосновательность ядерных угроз Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Как Россия пытается сорвать переговоры

По мнению Александра Леонова, украинские удары по российским аэродромам и стратегическому ядерному объекту в городе Дубна демонстрируют как для самой России, так и для ее западных союзников, что она не способна эффективно защитить свои объекты. Эти атаки не являются единичными, и в очередной раз подтверждают, что все угрозы Кремля по эскалации войны – только слова.

Россия уже использовала против Украины практически весь арсенал, за исключением ядерного оружия. Очевидно, что применить его она не сможет. Ведь против этого выступает не только весь цивилизованный мир, но и стратегические партнеры Москвы – Китай и Индия. Они четко очертили для России свои "красные линии".

Поэтому все ядерные угрозы останутся лишь угрозами, –

отметил Леонов.

Очевидно, если Россия действительно хочет мира и стремится сохранить свою ядерную триаду, она должна как можно быстрее согласиться на полное и безусловное прекращение огня. Эта инициатива принадлежит Дональду Трампу, и Украина еще два месяца назад согласилась на нее. Зато Россия в течение этого времени ее отвергает.

Она традиционно пытается сорвать переговорный процесс. В конце мая в течение трех дней она наносила массированные удары по территории Украины. Кроме того, Москва до сих пор не передала меморандум с предложениями о прекращении огня, который был нужен для подготовки переговоров в Стамбуле 2 июня. Это свидетельствует о нежелании России, чтобы эта встреча была конструктивной.

Чтобы провести содержательные переговоры, необходимо заблаговременно ознакомить высшее руководство стран-участниц с соответствующими документами. Однако Россия даже отказалась передавать меморандум Соединенным Штатам. Это свидетельствует о желании затянуть процесс – ведь для официальной передачи документа США его необходимо перевести и направить через дипломатические каналы.