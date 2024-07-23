Защита детских больниц –не эскалация: Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам России

Украинским Силам обороны нужно разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом, Украина сможет защитить детские больницы.

Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Заявление министра опубликовали на странице МИД Польши в соцсети Х (ранее твитер).

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Сикорский о разрешении для ВСУ бить по аэродромам России

Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после того, как Россия нанесла варварский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как отметил глава польского МИД, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

Я считаю, что это, безусловно, будет самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц – это не эскалация,

– подчеркнул глава МИД Польши.