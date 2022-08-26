Функцию ПВО выполняет сам Антоновский мост, перехватывает все ракеты, – Соболевский

Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту, но россияне говорят, что это работа их противовоздушной обороны. Впрочем, такие заявления не соответствуют действительности.

Функцию ПВО сегодня там выполняет разве что сам Антоновский мост. Такое мнение 24 каналу высказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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ПВО оккупантов – это Антоновский мост

Он перехватывает все ракеты, которые применяют ВСУ и отлично их сбивает собой,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

По его словам, Вооруженные Силы Украины сегодня хорошо отработали по Антоновскому мосту. Пока еще уточняют информацию о повреждениях, по предварительным данным они там значительные.

Соболевский добавил, что также повреждена понтонная переправа, которую оккупанты построили возле Антоновского моста.

Каждый мост хорошо охраняется оккупантами

Соболевский рассказал, что вчера были отработки по Каховской ГЭС. По информации местных, уничтожен не только мост, но и определенное количество военной техники врага. Впрочем, информация нуждается в уточнении от Вооруженных Сил Украины.

Сегодня каждый мост хорошо охраняется оккупантами. Они очень тщательно наблюдают, чтобы люди не использовали телефоны для того, чтобы снимать эти конструкции.

– заметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

По его словам, захватчики понимают, что кто-нибудь из местных жителей может сотрудничать с Вооруженными Силами или Службой безопасности Украины, поэтому пытаются этих людей отслеживать. Кроме того, когда мосты после ударов закрытые оккупанты не подпускают туда местных.

Соболевский рассказал о ситуации с Антоновским мостом: смотрите видео

Обстрелы Антоновского моста: что известно