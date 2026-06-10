"Как отремонтируют – прилетит еще": в 1 ОШП рассказали, что произошло с мостом возле Чонгара

Мостовой переход возле временно оккупированного Чонгара в Херсонской области в результате успешных украинских ударов был сильно поврежден, из-за чего на нем остановили движение. Военные следят за ситуацией и готовы ударить по мосту еще.

Об этом рассказал командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" в эфире "Армия FM".

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В каком состоянии мост возле оккупированного Чонгара?

"Перун" отметил, что операцию по ударам по мосту возле Чонгара провели совместно с пилотами 475-го штурмового полка. В результате атак российские войска потеряли еще один важный маршрут поставки топлива и других грузов к линии фронта.

Филатов отметил, что в последнее время российские войска все активнее используют маршруты через оккупированный Крым и Херсонскую область из-за проблем с другими логистическими путями, которые находятся под огневым контролем Сил обороны Украины.

После первого удара переправа еще могла использоваться частично, однако повторная атака фактически парализовала движение.

Сам мост не разрушен, но движение по нему остановлено и остановлено на достаточно длительный срок,

– подчеркнул командир.

В то же время он предупредил, что украинские военные и в дальнейшем будут следить за ситуацией.

"Если они (россияне – 24 Канал) его восстановят и попытаются снова использовать – будем работать еще раз", – заявил Филатов.

Для поражения таких целей, по его словам, используются, в частности, системы FP-2 и "Бегемот". В подразделении этот подход называют "фронт-страйком" – адаптацией дальнобойных средств для ударов по важным объектам в тылу противника.

Командир 1 ОШП объяснил, что такие средства не имеют стратегической дальности полета, однако могут эффективно работать на расстоянии несколько сотен километров.

Наши средства не летят так далеко. Они летят только на 400 (километров – 24 Канал), но этого для нас более чем достаточно,

– сказал он.

По словам "Перуна", подобные удары постепенно создают для российской армии серьезные проблемы с логистикой, складами и другими критически важными объектами.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко 10 июня заявлял, что Чонгарский мост уничтожен. Именно с помощью этого перехода россияне перебрасывали технику и оружие для своей армии.

В ночь на 9 июня украинские беспилотники FP-2 нанесли удар по мосту вблизи Чонгара в Херсонской области. Перед этим 7 июня мост получил повреждения, когда было частично разрушено дорожное покрытие.