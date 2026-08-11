Выдавал себя за дачника: в Донецкой области задержали "блогера", который корректировал удары противника

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного российского агента, который помогал врагу наносить авиаудары на востоке Украины. Для сбора разведданных и распространения российской пропаганды злоумышленник создал сеть собственных телеграм-каналов.

Как сообщает СБУ, задержанным оказался местный блогер из Донецкой области, который работал на российскую военную разведку (ГРУ).

Разоблачен агент ГРУ

Через собственные телеграм-каналы с общей аудиторией почти в полтысячи пользователей агент корректировал авиационные удары оккупантов на Краматорском направлении. Он собирал координаты украинских подразделений и передавал их своему российскому куратору.

Для проверки некоторых разведданных фигурант лично обходил Краматорск и его окрестности, делая вид, что едет на дачу.

Фигурант собирал данные о позициях Сил обороны / Фото СБУ

Параллельно блогер использовал ресурсы для распространения российской пропаганды, публикуя фейки о Силах обороны и ситуации на фронте с призывом поддержать российские войска.

В поле зрения вражеских спецслужб фигурант попал из-за антиукраинских комментариев в социальных сетях.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности позиций защитников Донецкой области,

– говорится в сообщении.

В ходе обысков у корректировщика изъяли компьютер и смартфон с доказательствами преступной деятельности.

Переписка агента ГРУ / Фото СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей. Агрозужает агенту пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий за распространение вражеской пропаганды.

Напомним, ранее СБУ поймала с поличным агента российского ГРУ, который следил за позициями противовоздушной обороны в Одессе.

Также сообщалось о задержании "крота" вражеской разведки в Полтавской области, который сдал координаты воинской части, в которой служил.