Як повідомляє СБУ, затриманим виявився місцевий блогер з Донеччини, який працював на російську воєнну розвідку (ГРУ).

Викрито агента ГРУ

Через власні Телеграм-канали із загальною аудиторією у майже пів тисячі користувачів агент коригував авіаційні удари окупантів на Краматорському напрямку. Він збирав координати українських підрозділів та передавав їх своєму російському куратору.

Для перевірки деяких розвідданих фігурант особисто обходив Краматорськ та його околиці, вдаючи, що їде на дачу.

Фігурант збирав дані про позиції Сил оборони / Фото СБУ

Паралельно блогер використовував ресурси для поширення пропаганди Росії, публікуючи фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті із закликом підтримати російські війська.

У поле зору ворожих спецслужб фігурант потрапив через антиукраїнські коментарі в соціальних мережах.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Паралельно було проведено заходи з убезпечення локацій захисників Донеччини,

– йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у коригувальника вилучили комп'ютер та смартфон із доказами злочинної діяльності.

Листування агента ГРУ / Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. А загрожує агенту довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за поширення ворожої пропаганди.

Нагадаємо, раніше СБУ схопила на гарячому агента російського ГРУ, який стежив за позиціями протиповітряної оборони в Одесі.

Також повідомлялося про затримання "крота" ворожої розвідки на Полтавщині, який злив координати військової частини, де служив.