Россия будет гореть, – Хмара раскрыл подробности операции в Новороссийске и анонсировал новые атаки

Украина объявляет о беспрецедентном расширении масштабов ударов по ключевым объектам на территории страны-агрессора. Вражеская военная машина столкнется с новыми разрушительными атаками, которым невозможно противостоять.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.

Что сказал Хмара об операции в Новороссийске и новых атаках на Россию?

Евгений Хмара заявил, что у украинских защитников есть четкий план действий по нейтрализации вражеского потенциала.

Мы выведем из строя российскую военную машину – уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, которые работают на войну против Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, недавняя операция в Новороссийске стала абсолютно уникальной, ведь комбинированный удар наносился ракетами, реактивными дронами и морскими беспилотниками.

"Россия оказалась бессильной против синхронной работы украинских средств поражения. Это результат совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны", – отметил Хмара.

Он также выразил благодарность воинам за точность, а производителям украинского оружия – за инновационные решения, которые дают государству значительно больше возможностей наносить удары по врагу в глубоком тылу.

Усиление стратегии глубоких ударов по территории России в настоящее время определено как один из ключевых приоритетов. Хмара подчеркнул, что совместно с Главнокомандующим Драпатым, Генеральным штабом, Силами беспилотных систем, Службой безопасности Украины, другими частями Сил обороны и производителями это давление будет только нарастать.

Сегодня на совещании под председательством Президента были определены дальнейшие совместные шаги. Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары – более точными. Россия будет гореть,

– заявил исполняющий обязанности министра обороны.

Что известно об ударе по Новороссийску?

Напомним, масштабная атака на военно-морскую базу в Новороссийске длилась более 9 часов и стала возможной благодаря применению целой линейки отечественного вооружения.

Для удара по последнему основному форпосту российского флота в Черном море впервые в истории слаженно применили целый ряд отечественного вооружения. Среди них ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", воздушные дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш", а также морские катера "Сарган" и "Мамай".

В результате этой операции повреждения получили 4 вражеских судна: 2 фрегата проекта 11356Р – носители крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также сообщалось об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков" и малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М".