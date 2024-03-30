Мы уже видели Каховскую ГЭС, – экс-министр энергетики оценил угрозу от ударов России по ГЭС

Российские удары по украинским ГЭС могут привести к экологической катастрофе. Это может угрожать и другим государствам.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, отметив, что угроза для украинских ГЭС вполне реальна.

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В прошлом году оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Тогда они взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего затопило окружающие населенные пункты.

Угроза реальная. Мы уже видели, что происходило на Каховской ГЭС,

– отметил Плачков.

Может ли Россия разрушить плотину

Как отметил Плачков, плотина – это очень мощное и прочное гидротехническое сооружение. Она может выдержать прилет ракеты. Но предел все равно есть.

Плотина – чрезвычайно прочное сооружение. Если будут прямые попадания... Если будут там 20 ракет, то, думаю, можно нарушить целостность. Тогда какая-то часть воды или большое ее количество начнет неуправляемо вытекать из водохранилища. Тогда же произойдет затопление некоторых населенных пунктов,

– отметил Плачков.

Несмотря на это, конечно, можно будет уменьшить уровень воды в водохранилище. Также террористические удары России по ГЭС могут угрожать и другим государствам. К примеру, если оккупанты попытаются уничтожить Днестровскую ГЭС, то будут затоплены населенные пункты даже Молдовы.

Российские удары по ГЭС: коротко