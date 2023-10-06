Удар по Харькову: попадание в жилой дом, среди пострадавших младенец
Российские оккупационные войска утром 6 октября нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец.
Было два удара
Взрывы в Харькове раздались в 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу. В результате атаки количество пострадавших возросло с трех до девяти. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова.
"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется", – написал Синегубов.
Под завалами ребенок
Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру – поврежден жилой дом, а под завалами могут быть люди.
Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок,
– заявил Терехов.
Он отметил, что спасатели пытаются как можно быстрее разобрать завалы.
Что известно о пострадавших
По состоянию на 7:48, по данным ОВА, в результате ударов врага пострадали не менее 9 человек. Среди пострадавших – 11-месячный младенец.
"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших – ребенок 11 месяцев", – сообщил руководитель ОВА.
По его словам, спасатели продолжают ликвидировать последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.
По предварительным данным полиции, город атаковали двумя российскими ракетами Искандер.
Враг терроризирует Харьковщину
- Вчера, 5 октября, россияне ударили "Искандером" по селу Гроза в Харьковской области: попали по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным.
- В результате атаки погиб 51 человек. Удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.