Удар по Харькову: попадание в жилой дом, среди пострадавших младенец

Российские оккупационные войска утром 6 октября нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец.

Было два удара

Взрывы в Харькове раздались в 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу. В результате атаки количество пострадавших возросло с трех до девяти. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова.

"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий. Информация уточняется", – написал Синегубов.

Под завалами ребенок

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру – поврежден жилой дом, а под завалами могут быть люди.

Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок,

– заявил Терехов.

Он отметил, что спасатели пытаются как можно быстрее разобрать завалы.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 7:48, по данным ОВА, в результате ударов врага пострадали не менее 9 человек. Среди пострадавших – 11-месячный младенец.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших – ребенок 11 месяцев", – сообщил руководитель ОВА.

По его словам, спасатели продолжают ликвидировать последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

По предварительным данным полиции, город атаковали двумя российскими ракетами Искандер.

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