Могут расширить номенклатуру целей: атаки России по энергообъектам Украины изменятся
Украинцев готовят к сложной зиме из-за потенциальных обстрелов россиян. В то же время Россия может существенно изменить тактику атак по сравнению с прошлым годом.
Удары по энергетической структуре, вероятнее всего, будут. Измениться может количество ударов, а также объекты критической инфраструктуры. Подробнее о возможных планах оккупантов 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Читайте на тему На следующей Ставке обсудят защиту критической инфраструктуры и подготовку к зиме, – Данилов
Как изменится стратегия россиян
В британской разведке предупреждают, что Россия явно готовится к обстрелам энергетической осени Украины уже поздней осенью – зимой. Вместе с тем стоит отметить, что украинские военные также готовятся к такому сценарию, принимая во внимание атаки на ракетоносители Черноморского флота.
Так, в последнее время пострадали ракетный корабль "Самум", малый ракетный корабль "Аскольд", субмарина "Ростов-на-Дону". Но в то время как ВСУ целятся по военным объектам врага, оккупанты, как всегда, будут терроризировать мирное население.
Россияне будут бить по гражданской инфраструктуре. Думаю, они будут расширять номенклатуру целей: это будет не только тепловое хозяйство, но вода, газ и т.д. Возможно, сконцентрируются на отдельных регионах Украины – наименее защищенных противовоздушной обороной,
– заметил Иван Ступак.
То есть, по мнению экс-сотрудника СБУ, оккупанты захотят полностью обесточить, лишить тепла и воды лишь некоторые регионы. А уже потом начинать гибридные атаки, сея "зраду". Мол, киевляне защищены, а жители простых регионов – страдают.
Таким образом, россияне хотят возбудить население восстать против власти и "киевского режима".
Иван Ступак о планах врага на осенне-зимний период: смотреть видео
Возможны обстрелы зимой: что говорят в Украине
- В "Укрэнерго" подчеркнули, что сейчас Украина полностью готова к отопительному сезону. Проблемы могут возникнуть непосредственно при новых атаках на энергетическую инфраструктуру. Сейчас энергетики готовятся к худшим сценариям.
- В Главном управлении разведки сообщили, что Россия продолжает учить энергетическую систему в Украине. Представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что тактика россиян, вероятнее всего, изменится. Они не будут выпускать 70-100 ракет, как в прошлом году. Вместо этого могут прибегать к комбинированным массированным атакам или несколько раз бить по одному объекту, чтобы полностью его уничтожить.
- В свою очередь, другой представитель ГУР Андрей Юсов добавил, что в этом году Украина лучше подготовлена к российским атакам. Этому, в частности, способствует увеличение систем ПВО и ПРО. В то же время следует понимать, что украинская энергосистема истощена с минувшей осени – зимы.