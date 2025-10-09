Атакуя украинские объекты энергетики, Россия обрекла себя на симметричные ответы со стороны Украины. Страдают от ударов по энергоструктуре не только россияне, но и их армия, говорят эксперты.

Украина предупредила, если Россия угрожает блэкаутами, то готовиться к ним стоит и Москве. Сейчас от ударов по энергетике страдает Белгород, однако это может быть только началом. Специально для 24 Канала эксперты оценили, как на Кремль влияют подобные атаки и почему Путин может передумать наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

С Белгорода все только начинается

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры – наносить зеркальные удары по России.

Оптимально начинать с Белгорода, а именно с аэродрома – с него бьют по Харькову. Для того чтобы сбить его с боевого режима, нужно уничтожить объекты энергоструктуры, которые этот аэродром питают,

– объяснил военный эксперт.

Сейчас украинские удары действительно сосредоточены на Белгороде. Однако с него все может только начаться. Поражение инфраструктурных узлов в Белгороде позволяет ограничить логистику российских сил на границе. А уже атаки на другие города России будут иметь другой эффект, прежде всего – психологический.

"Оптимально добраться до Москвы и сосредоточиться на ней, просто сейчас у нас нет достаточно оружия для этого. Поэтому начинаем с Белгорода. Думаю, дальше дотянемся до Курска, Брянска и Курска", – отметил Свитан.

Стоит добавить, что одной из самых болезненных точек России, по которой может ударить Украина является так называемый "ямальский крест" – место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Если его атаковать, Россия не только останется без газа, но и без света. Дело в том, что фактически все балансировочные мощности атомных станций – на газе.

Правда, расстояние до "ямальского креста" – около 3 тысяч километров. Преодолеть такую дальность может лишь одна ракета на вооружении Украины – "Фламинго".

Как атаки могут повлиять на Путина?

Удары по российской энергетике также свидетельствуют о том, что у Украины, в отличие от 2022 и 2023 годов, появилось больше средств сдерживания, считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, говорится не только об украинских разработках. Ведь изменилась и позиция США относительно ударов их оружием по российским объектам.

Мы совершенно не боимся заявить, что мы будем наносить ответные удары. Владимир Зеленский сказал, что будет блэкаут в Москве. И это является большим позитивом, это стратегическое изменение. Недавно россияне ударили по объектам энергетики на Черниговщине, много людей остались без электроэнергии. Сейчас мы показываем – получайте такое же самое в Белгороде. Попробуйте, как это,

– подчеркнул Мусиенко.

Военный также отметил, что нынешние удары по энергетике России являются в определенной степени беспрецедентными, ведь раньше такого массового отключения света и водоснабжения во вражеских городах – не было.

"Следующей может быть Москва, это совершенно очевидно. Мы должны использовать наше оружие как силу сдерживания. Когда твой враг понимает, что ты можешь ему ответить и последствия будут сокрушительными, тогда он задумается, стоит ли вообще наносить такие удары", – объяснил военный.

Критически важно переносить войну на территорию России. Местные не только поймут, как это – жить в условиях обстрелов или отсутствия света – но и могут давить на свое военно-политическое руководство.

Почему от ударов по энергетике страдает российская армия?

В то же время важными атаки по энергетической инфраструктуре России заключаются не только в неудобствах для местных жителей. Военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил – приграничные с Украиной территории являются мощными логистическими областями российской армии.

Российская армия очень зависима от электроэнергии. Железная дорога, центры восстановления и накопления сил, крупные ремзаводы – все это требует электричества для эффективного функционирования. Задача таких ударов серьезно бьет по вражеской сети локаторов, системам контроля за воздушным пространством, в частности средствам РЭБ,

– отметил Тимочко.

Такие атаки ограничивают как маневренность, так и масштабирование российских войск. Конечно, все это работает комплексно: и удары по вражеским войскам на фронте, и удары по энергетике и нефтеперерабатывающих заводах.

"Если мы продолжим так работать в дальнейшем, возможности российской армии будут уменьшаться. Это существенно поможет и нашему фронту, ведь боеспособность россиян будет падать", – добавил Тимочко.

Интересно, что Россия так и не смогла рассредоточить свои системы электрогенерирования для того, чтобы минимизировать риски обесточивания собственных областей.

Насколько критическими являются удары по энергетике России?

Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот заметил, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. В частности, отключения электроэнергии нарушают производство боеприпасов и вооружений для России – это наносит агрессору реальный ущерб.

Если мы увидим отключение (света в России – 24 Канал), это будет свидетельством того, что удары становятся все более результативными. Это направление, в котором Украина начинает побеждать, и ей нужно получить решающую победу,

– подчеркнул аналитик.

Марк Тот выразил надежду, что подобные атаки на российскую энергетику будут продолжаться, ведь наносят реальный ущерб агрессору во многих смыслах.

