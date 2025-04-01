Мы очень надеемся, что президент Трамп усилит санкционное давление на Россию, –Зеленский

Россия продолжает удары по украинским энергообъектам, а потому со стороны украинских партнеров должен быть решительный ответ. Так президент Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп усилит санкционное давление на российскую сторону.

Об этом украинский лидер заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает 24 Канал.

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Украина ожидает сильные шаги от США по усилению санкций против России

Из-за случаев нарушения Россией договоренностей о прекращении ударов по энергетике, Украина хочет, чтобы международные партнеры усилили санкции. Страны не отслеживают нарушения из-за отсутствия мониторингового процесса на высоком уровне. Зато Украина почти ежедневно передает США информацию о нарушении договоренностей с Россией относительно ударов по энергетике.

Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия. Потому что я считаю, что "русские" нарушают то, что они пообещали Америке. По крайней мере то, что Америка сказала нам и публично... Мы очень надеемся, что президент Трамп, у него есть все эти соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционный диск на российскую сторону,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что для противодействия России мало только слов, а нужны действия в виде санкций. Ведь Россия не выполняет то, о чем договаривалась с США.

И тогда, если каждая из наших сторон будет выполнять свои обещания и будет давить выполнением своих обещаний на Россию, и тогда мы действительно сможем иметь справедливый мир в этом году,

– сказал президент.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что зол на Владимира Путина из-за того, что он не принимает предложения американской стороны по заключению мира в Украине. Он говорил, что введет вторичные тарифы или даже на российскую нефть, если не удастся договориться о прекращении кровопролитной войны. Ведь именно этого уже длительное время стремится Дональд Трамп.