Способна ли Россия создать катастрофу в Украине, полностью положив энергетику: ответ СНБО
- Андрей Коваленко утверждает, что Россия не способна полностью положить энергетическую систему Украины и создать катастрофу.
- Лучшие профессионалы Украины, включая коммунальщиков и энергетиков, работают над предотвращением этих угроз.
Оккупанты не прекращают едва ли не ежедневные удары по объектам энергетики, создавая тяжелую ситуацию во многих регионах. Впрочем, по мнению главы ЦПД, Россия не способна создать в Украине катастрофу, полностью положив систему.
О том, сможет ли Россия вызвать в Украине катастрофу, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Смотрите также Нужны быстрые решения: возможен ли полный блэкаут и что будет с энергетикой в ближайшее время
Может ли Россия полностью положить украинскую энергетику?
Андрей Коваленко объяснил, что Россия бьет по энергетике, со светом и теплом сложно, но враг не способен полностью положить систему и создать катастрофу. Есть ряд факторов, которые влияют на эту неспособность.
Соответственно, я не говорю, что все очень просто и легко – нет, ситуация сложная. Но катастрофы, которую рисуют их пропагандисты нам, и о которой они мечтают, не будет,
– подчеркнул глава ЦПД.
Он добавил, что это стоит помнить ежедневно, когда кажется, что ситуация невыносимая. "Лучшие профессионалы этой страны работают над тем, чтобы у россиян ничего не получилось. Работают именно руками – коммунальщики, энергетики. Ну и еще кое-что происходит", – заявил Коваленко.
Как украинцев пугают в сети?
Напомним, недавно Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о полном отключении электроэнергии на западе Украины. В сети распространили информацию об этом и оформили ее как официальную.
Специалисты ЦПД заявили, что на самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января.