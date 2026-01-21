Способна ли Россия создать катастрофу в Украине, полностью положив энергетику: ответ СНБО

Оккупанты не прекращают едва ли не ежедневные удары по объектам энергетики, создавая тяжелую ситуацию во многих регионах. Впрочем, по мнению главы ЦПД, Россия не способна создать в Украине катастрофу, полностью положив систему.

О том, сможет ли Россия вызвать в Украине катастрофу, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Может ли Россия полностью положить украинскую энергетику?

Андрей Коваленко объяснил, что Россия бьет по энергетике, со светом и теплом сложно, но враг не способен полностью положить систему и создать катастрофу. Есть ряд факторов, которые влияют на эту неспособность.

Соответственно, я не говорю, что все очень просто и легко – нет, ситуация сложная. Но катастрофы, которую рисуют их пропагандисты нам, и о которой они мечтают, не будет,

– подчеркнул глава ЦПД.

Он добавил, что это стоит помнить ежедневно, когда кажется, что ситуация невыносимая. "Лучшие профессионалы этой страны работают над тем, чтобы у россиян ничего не получилось. Работают именно руками – коммунальщики, энергетики. Ну и еще кое-что происходит", – заявил Коваленко.

Как украинцев пугают в сети?