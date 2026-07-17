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24 Канал Новости Украины Преодолели около 800 километров: СБУ уничтожила военный самолет Ту-95 в Энгельсе
17 июля, 14:36
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Обновлено - 14:45, 17 июля

Преодолели около 800 километров: СБУ уничтожила военный самолет Ту-95 в Энгельсе

Даниил Жоров

ВСУ удалось уничтожить вражеский самолет Ту-95 во время удара по Энгельсу. Президент сообщил, что Силы обороны также наносили удары по объектам российской нефтяной отрасли.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Что известно об ударе?

Президент Украины рассказал о новых успешных дальнобойных санкциях против России. Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожили военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Он отметил, что расстояние от государственной границы до аэродрома – около 800 км. 

По словам президента, Силы обороны атаковали объекты российской нефтяной отрасли и цели на временно оккупированной территории Украины. 

Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей, 
– отметил Зеленский. 

Он поблагодарил украинских военных за точность.

ВСУ атаковали Энгельс: смотрите видео

 

Что известно о последних украинских ударах по России? 

Во вторник, 14 июля, военно-морские силы ВСУ провели успешную операцию у Новороссийска. В результате – ФСБ России потеряла свой пограничный корабль "Изумруд". 

В среду, 15 июля, украинская атака беспилотниками заставила один из самых крупных нефтехимических комплексов России в Башкортостане остановить работу. По данным источников в отрасли, повреждения могут вывести предприятие из строя на несколько недель или даже месяцев.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Силы обороны Украины
Энгельс
Потери врага