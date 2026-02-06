OSINT-аналитики проанализировали, что удалось поразить в результате атак БПЛА по "Капустиному Яру"
- Украинские атаки беспилотниками по полигону "Капустин Яр" поразили два здания комплекса предстартовой подготовки баллистических ракет.
- Телеграм-канал "КиберБорошно" предоставил координаты поврежденных зданий, но анализ затруднен из-за погодных условий.
В течение января 2026 года Украина осуществляла атаки по "Капустиному Яру" в Архангельской области России, откуда враг запускает свои печально известные ракеты типа "Орешник". Теперь стало известно о последствиях обстрелов по этому полигону.
Об этом сообщили в телеграм-канале "КиберБорошно".
Какие последствия украинских атак по полигону "Капустин Яр"?
OSINT-аналитики рассказали, что в результате атак беспилотниками по полигону "Капустин Яр" были поражены два здания комплекса предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. Эти здания расположены на площадке №105.
Кроме того, телеграм-канал "КиберБорошно" предоставил координаты соответствующих поврежденных зданий:
- Здание №1 – 48.6494296,46.1939462;
- Здание №2 – 48.6480799,46.1946901.
Из-за погодных условий анализ затруднен,
– резюмировали OSINT-аналитики.
Также авторы телеграм-канала показали фото, где расположены эти здания.
Где расположены здания, которые повредили ВСУ на полигоне "Капустин Яр" / Фото из телеграм-канала "КиберБорошно"
Что известно об ударах ВСУ по полигону "Капустин Яр"?
В Генштабе ВСУ 5 февраля рассказали, что в течение января 2026 года Силы обороны нанесли серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр". Именно там происходит предстартовая подготовка вражеских межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.
По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени. Один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава была эвакуирована с территории.
Ранее портал "Милитарный" писали, что 17 января украинские дроны совершили неанонсированный визит на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. В районе военного объекта врага работала ПВО.