Это был взрыв эмоций, – Малюк о поражении Крымского моста в июле 2023 года

Глава Службы безопасности Василий Малюк вспомнил свои чувства после того, как нашим спецназовцам удалось во второй раз поразить Крымский мост. Это произошло в июле 2023 года.

По словам генерала, это был настоящий взрыв эмоций. Об этом Василий Малюк рассказал во время пресс-конференции "Война технологии", передает 24 Канал.

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Малюк вспомнил второе поражение Крымского моста

Глава СБУ вспомнил, что в июле 2023 года, на выполнение задания Верховного Главнокомандующего ВСУ, служба успешно поразила Крымский мост.

Он был поражен двумя дронами типа Sea Baby. И знаете, он, как мыльный пузырь, лопнул и вместе с тем лопнул миф, что он неприкосновенный, недосягаемый и реально его невозможно поразить,

– сказал Малюк.

На встрече генерала также спросили об эмоциях, которые тот испытывал после второго взрыва на Крымском мосту в июле 2023 года. По словам Малюка, это был "взрыв эмоций", хотя это было для него не впервые.

"Правда, это было не впервые у меня. Впервые мы его поразили на день рождения Путина еще в 2022 году осенью, но второй раз было также очень приятно и мне и всей нашей команде", – сказал глава СБУ.

Кроме того, Малюк поблагодарил всех побратимов, личному составу ВМС и ГУР и всем привлеченным в эти непростые мероприятия по взрывам на Крымском мосту и уничтожению флота врага.

Каким было второе поражение Крымского моста