Россияне спекулируют: действительно ли Крымский мост потерял военное значение

Издание The Independent заявило, что уже три месяца россияне не используют Крымский мост для переброски техники и именно поэтому Россия строит железную дорогу по побережью Азовского моря. Однако Крымский мост не теряет своего военного значения.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что россияне сами спекулируют об этом, ведь потерялась актуальность ударов ВСУ по мосту. Однако он всегда будет оставаться целью украинских военных.

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Спекуляция россиян

Россияне, по словам Черника, сами делают выбросы такой информации о неиспользовании Крымского моста специально для того, чтобы ВСУ не наносили по нему ударов. Однако актуальность ударов по мосту никуда не исчезла. Россияне возят через него топливо для танков и снаряды.

Пускают дым в глаза, будто бы не используют мост. Я уверен, что используют, просто не такими эшелонами, как до сих пор,

– подчеркнул военный эксперт.

Законная цель

Даже, если Крымский мост работает не на всю мощность, все равно останется актуальность ударов по нему, ведь он обеспечивает движение российского транспорта.

Даже если 10% способности – это является законной целью, эти 10% нужно ликвидировать и уничтожать,

– отметил

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