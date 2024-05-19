Радиус работы ПВО в Крыму постоянно уменьшается: чего стоит ждать оккупантам

Украинские военные бьют дронами по объектам врага на территории России и временно оккупированного Крыма. Однако, сейчас полуостров постепенно превращается в "проходной двор" для воздушных объектов, которые могут пролетать в любом направлении.

Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что над Крымом уменьшается прикрытие противовоздушной компоненты большого радиуса действия. Речь идет об ударах по радиотехническому полку и зенитно-ракетным полкам врага.

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"Мы видим и другой момент нашей стратегии ударов на больших расстояниях – это вывод из строя нефтеперерабатывающих заводов. И Россия не может никак помешать им", – сказал Коваленко.

Так страна-агрессор уже испытывает дефицит определенной нефтяной продукции. В перспективе это может касаться не просто гражданских или коммерческих потребителей, а зоны боевых действий.

Оккупантов могут ограничивать в горюче-смазочных материалах в последнюю очередь. Впрочем, все постепенно к этому идет. Это важный момент.

Украина может уничтожить военный флот России

Временно оккупированный полуостров был вторым по уровню противовоздушной обороны после Москвы и Московской области. Впрочем, это российским дивизионам на полуострове не очень помогло.

Все зависит от того, как прилетает и как это спланировано. На территории России противник может обустроить новые локации. Враг может попытаться спрятать там свои военные корабли. Также оккупанты их могут переместить в Абхазию.

Если наша цель будет уничтожение российского военного флота – мы можем ее достичь,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Украинские надводные дроны постоянно совершенствуются. Россиянам все сложнее их уничтожать. Между тем воздушные БПЛА уже могут преодолевать расстояние до 1500 километров. Поэтому все средства защиты, которые пытается обустроить враг, не являются панацеей. Об этом свидетельствуют прилеты по российским НПЗ и по "наиболее защищенных" местах на временно оккупированном полуострове. У противника нет 100% возможности защититься от ударов со стороны Украины.

Помогут ли оккупантам тепловизоры

Между тем россияне хотят иметь в Черноморском флоте тепловизионные комплексы, чтобы защититься от морских дронов. Однако здесь все зависит от средств поражения – какой калибр и дальность выстрела.

Если раньше в эти БПЛА часто можно было попасть из стрелкового оружия на ближнем расстоянии, то сейчас – ситуация совсем другая. Такие беспилотники очень быстрые и маневренные. Оккупанты не успевают вести качественный огонь. Эффективно такие средства поражения использовать ночью. Однако, при повышенной скорости и маневренности, по БПЛА нельзя будет эффективно бить из стрелкового оружия даже с тепловизором и на близком расстоянии.

Мне кажется, что через некоторое время или, видимо, уже наши дроны будут иметь бронезащиту непосредственно на той части, которая наиболее уязвима для стрелкового оружия,

– предположил военно-политический обозреватель.

Взрывы в России и в Крыму