С каждым ударом становится все хуже: политолог рассказал, как удары по Крыму влияют на Кремль

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что в ближайшем будущем Украина изолирует Крым от России. С политической точки зрения для Кремля это станет действительно критической ситуацией.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что Москва не интересуется судьбами жителей Крыма. Однако общая ситуация обязательно впоследствии вызовет истерики пропагандистов и нытье представителей России в ООН.

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Как на Кремль влияют удары по Крыму?

Политолог объяснил, что несмотря на то,, что уже ранее СБУ фактически освободила Черное море от доминирования российского флота с помощью морских дронов,, это не означает,, что военное присутствие оккупантов там уменьшилось. За годы оккупации россияне превратили полуостров в военную базу, и сейчас они столкнулись с проблемой, как обеспечить ее функционирование. Для этого нужны ресурсы – от питьевой воды до топлива, но логистика врага парализована.

Чтобы завершить стратегию изоляции, нужно полностью уничтожить Керченский мост. Однако даже сейчас Украина контролирует с помощью дронов так называемый сухопутный коридор врага на юге, что затрудняет поддержку российского военного контингента там.

Гладких также отметил, что Кремлю стоило бы вспомнить историю – экономически полуостров привязан именно к Украине, поэтому «победить» географические факторы невозможно.

В то же время Кремль заинтересован в использовании гражданского населения в качестве живого щита для защиты своих военных объектов. Не исключаю, что скоро россияне будут говорить, будто Украина «создает гуманитарную катастрофу», поэтому страдают бедные гражданские. Таким образом они захотят решить вопрос снабжения необходимого для своих военных,

– сказал он.

Гладких об изоляции Крыма: смотрите видео

Как Крым уже становится ловушкой для россиян?

Россияне жалуются, что вынуждены тратить время на поиск талонов для заправки автомобиля, ведь на полуострове начался топливный кризис. Интересно,, что он ударил и по общественном транспорте – в Ялте и Керчи наблюдается сокращение количества рейсов автобусов.

Кроме того, на полуострове действуют ограничения на передвижение. Местных уже даже не интересуют преимущества жизни у моря. Также с полок магазинов в Крыму постепенно исчезают товары, а цены только растут.