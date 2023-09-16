Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что именно из этого ОТРК могли атаковать авиабазу "Саки" в Новофедоровке в прошлом году.

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"С такой дальностью они могут отработать и по Керченскому мосту. Они достанут практически из любой части прифронтовой зоны", – отметил Свитан.

Обратите внимание! На базе проекта "Сапсан" создали несколько комплексов "Гром". Первую версию продали в Саудовскую Аравию, а "Гром-2" должен был остаться в Украине. Его дальность составляет более 500 километров.

Кроме того, до Крыма может долететь украинская крылатая ракета "Нептун" – ее дальность составляет до 280 километров. Как известно, именно им ночью 14 сентября был уничтожен российский комплекс "Триумф" в Евпатории.

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Какая ситуация с ATACMS

В CNN сообщили, что в ближайшее время президент США Джо Байден может принять окончательное решение по ATACMS. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что теперь гораздо большая вероятность, что Украине передадут эти баллистические ракеты, чем раньше.

По мнению Свитана, ими также можно добраться до Крымского моста, если запускать их из Запорожской области. К примеру, из Гуляйполя.

ATACMS – американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность может достигать 300 километров. Кассетная головная часть позволяет уничтожать большое количество личного состава и техники противника.

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