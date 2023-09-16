Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що саме з цього ОТРК могли атакувати авіабазу "Саки" в Новофедорівці торік.

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"З такою дальністю вони можуть відпрацювати і по Керченському мосту. Вони дістануть практично з будь-якої частини прифронтової зони", – зазначив Світан.

Зверніть увагу! На базі проєкту "Сапсан" створили кілька комплексів "Грім". Першу версію продали в Саудівську Аравію, а "Грім-2" мав лишитись в Україні. Його дальність становить понад 500 кілометрів.

Крім того, до Криму може долетіти українська крилата ракета "Нептун" – її дальність становить до 280 кілометрів. Як відомо, саме нею вночі 14 вересня було знищено російський комплекс "Тріумф" у Євпаторії.

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Яка ситуація з ATACMS

У CNN повідомили, що найближчим часом президент США Джо Байден може ухвалити остаточне рішення щодо ATACMS. Один з високопосадовців зауважив, що тепер набагато більша ймовірність, що Україні передадуть ці балістичні ракети, ніж раніше.

На думку Світана, ними також можна дістати до Кримського мосту, якщо запускати їх з Запорізької області. Наприклад, з Гуляйполя.

ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність може сягати 300 кілометрів. Касетна головна частина дає змогу знищувати велику кількість особового складу та техніки противника.

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