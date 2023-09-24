Удары по Крыму усилятся: военная сводка от Свитана

В ближайшее время удары по Крыму могут усилиться. Недаром уже представители нашей власти призывают жителей Украины эвакуироваться с временно оккупированного полуострова.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что при увеличении интенсивности ударов могут пострадать и гражданские, поэтому власти призывают покинуть территорию Крыма. В частности, Ирина Верещук в очередной раз обратилась к украинцам, по возможности, покинуть Крым.

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Увеличение количества ударов по Крыму

Свитан отметил, что, когда звучат подобные призывы от власти, это означает, что в ближайшее время будет увеличена интенсивность ударов. Соответственно, россияне действительно могут сбивать ракеты, и их обломки будут падать на гражданские объекты.

Такие призывы от украинской власти мы еще услышим. Действительно, идет подготовка к массированным ударам по объектам временно оккупированного полуострова. Обращение Верещук – это первая "ласточка". Поэтому, действительно, в ближайшее время ждем мощных интенсивных ударов по Крыму.

НАТО должно действовать по-другому

Бывший Генсек НАТО призвал Альянс быть более действенным в противодействии российской агрессии. Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне остановятся, только если им показать настоящее противодействие. Продемонстрировать, что есть красные линии, пересечение которых приведет к уничтожению.

К примеру, Румыния могла бы не просто сбивать воздушные цели, а уничтожить пусковые установки. Лучше могли бы работать страны Балтии и Польша для ликвидации потенциальных угроз. Любое же приближение российского самолета к воздушным объектам США или Великобритании должно стать последним, что сделает этот самолет.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

У россиян исчерпались резервы

Оккупанты перебросили под Вербовое 25 армию, которая еще не укомплектована. Она была и на Сватовском направлении, и на Донецком, вот теперь на Юге. То есть ее равномерным пластом размазывают по всему фронту. Это значит, что у россиян уже исчерпались резервы.

Они пробуют живой силой затыкать дыры. Россияне понимают, насколько опасен для них будет выход ВСУ на Вербовое. Там есть трасса Токмак – Пологи, вдоль которой будет удобно двигаться вперед. В частности, и на сам пока что оккупированный Токмак.

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