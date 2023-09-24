Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що при збільшенні інтенсивності ударів можуть постраждати й цивільні, тому влада й закликає залишити територію Криму. Зокрема, Ірина Верещук укотре звернулась до українців, за можливістю, залишити Крим.

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Збільшення кількості ударів по Криму

Світан зазначив, що коли лунають подібні заклики від влади, це означає, що найближчим часом буде збільшена інтенсивність ударів. Відповідно, росіяни, дійсно, можуть збивати ракети, і їхні уламки падатимуть на цивільні об'єкти.

Такі заклики від української влади ми ще почуємо. Дійсно, йде підготовка до масованих ударів по об'єктах тимчасово окупованого півострова. Звернення Верещук – це перша "ластівка". Отже, дійсно найближчим часом чекаємо потужних інтенсивних ударів по Криму.

НАТО має діяти по-іншому

Колишній Генсек НАТО закликав Альянс бути більш дієвим у протидії російській агресії. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що росіяни зупиняться, тільки якщо їм показати справжню протидію. Продемонструвати, що є червоні лінії, перехід через які приведе до знищення.

Наприклад, Румунія могла б не просто збивати повітряні цілі, а знищити пускові установки. Краще могли б попрацювати країни Балтії та Польща для ліквідації потенційних загроз. А будь-яке наближення російського літака до повітряних об'єктів США чи Великої Британії має бути останнім, що зробить цей літак.

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У росіян вичерпались резерви

Окупанти перекинули під Вербове 25 армію, яка ще не укомплектована. Вона була й на Сватівському напрямку, й на Донецькому, ось тепер на Півдні. Тобто, її рівномірним пластом розмазують по всьому фронту. Це означає, що в росіян уже вичерпались резерви.

Вони намагаються живою силою затикати дірки. Росіяни розуміють, наскільки небезпечним для них буде вихід ЗСУ на Вербове. Там є траса Токмака – Пологи, уздовж якої буде зручно рухатись уперед. Зокрема, і на сам поки окупований Токмак.

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