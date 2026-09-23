Регулярные удары по Москве: как они могут развеять иллюзию Кремля о "войне по плану"

Постоянные атаки украинских беспилотников на российскую столицу способны развеять миф о контролируемой ситуации в стране-агрессоре. Именно регулярность взрывов в главном мегаполисе заставит местное население и власти ощутить реальные последствия боевых действий.

Как отметил израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала, единичные инциденты с ударами российским властям гораздо легче замалчивать или списывать на случайности. Однако систематические удары по огромному промышленному и финансовому центру страны неизбежно повлияют на политическую ситуацию. По словам эксперта, это заставит руководство России задуматься, действительно ли их так называемая спецоперация идет по плану.

Почему столица России является уязвимой целью

События в приграничных регионах, таких как Курск или Белгород, кремлевскому режиму значительно проще игнорировать в информационном поле. Зато взрывы в Москве и Московской области скрыть невозможно.

Кроме того, завершение местных выборов в России снимает для власти любые политические препятствия для принятия непопулярных решений, в частности, касающихся новой волны мобилизации.

Обратите внимание! Полное интервью Давида Шарпа о взрывах в России, угрозах для Кремля и неэффективной работе российской ПВО читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Военный обозреватель пояснил, что успешное поражение стратегических предприятий в Подмосковье свидетельствует о отсутствии надежной защиты.

Налет показал, что вокруг Москвы нет ни одного герметичного кольца, способного защитить город и область от эффективных и продуманных ударов,

– подчеркнул Давид Шарп.

Это имеет не только военное, но и серьезное экономическое и медийное значение, ведь украинские атаки наглядно продемонстрировали российским властям и гражданам, что они больше не могут чувствовать себя в безопасности на собственной территории.

Необходимость усиления ударов

Обозреватель также обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует паритет между обстрелами украинских и российских городов. Киев и другие населенные пункты Украины постоянно страдают от вражеского террора, тогда как Москва ощущает последствия войны лишь эпизодически.

Для того чтобы наносить России глубокий и постоянный ущерб и заставить ее прекратить обстрелы Украины, необходимо увеличивать количество таких ударов и разнообразить средства поражения, в частности баллистические и крылатые ракеты,

– подытожил Дэвид Шарп.

Напомним, во время атаки на Россию украинским дронам удалось прорвать четыре кольца противовоздушной обороны Москвы.

Силы обороны обладают достаточными возможностями, чтобы вызвать серьезный коллапс в приграничных российских регионах. Для нанесения ударов по тылам противника Украина использует широкий арсенал отечественного вооружения, в том числе реактивные дроны "Паляница", крылатые ракеты "Фламинго" и другие новейшие разработки.

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