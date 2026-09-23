Як зазначив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу, поодинокі інциденти ударів російській владі набагато легше замовчувати або списувати на випадковості. Проте систематичні удари по величезному промисловому та фінансовому центру країни неминуче вплинуть на політичну ситуацію. За словами експерта, це змусить керівництво Росії замислитися, чи дійсно їхня так звана спецоперація йде за планом.

Чому столиця Росії є вразливою ціллю

Події в прикордонних регіонах, таких як Курськ чи Бєлгород, кремлівському режиму значно простіше ігнорувати в інформаційному полі. Натомість вибухи у Москві та Московській області приховати неможливо.

Крім того, завершення місцевих виборів у Росії знімає для влади будь-які політичні перепони для ухвалення непопулярних рішень, зокрема щодо нової хвилі мобілізації.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Давида Шарпа про вибухи у Росії, загрози для Кремля та неефективну роботу російської ППО читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Військовий оглядач пояснив, що успішне ураження стратегічних підприємств у Підмосков'ї свідчить про відсутність надійного захисту.

Наліт показав, що немає жодного герметичного кільця навколо Москви, здатного захистити місто та область від ефективних і продуманих ударів,

– наголосив Давид Шарп.

Це має не лише військове, а й серйозне економічне та медійне значення, адже українські атаки наочно продемонстрували російській владі та громадянам, що вони більше не можуть почуватися у безпеці на власній території.

Необхідність збільшення ударів

Оглядач також звернув увагу на те, що наразі немає паритету між обстрілами українських та російських міст. Київ та інші населені пункти України потерпають від ворожого терору постійно, тоді як Москва відчуває наслідки війни лише епізодично.

Для того, щоб завдавати Росії глибокої та постійної шкоди й змусити її припинити обстріли України, необхідно збільшувати кількість таких ударів та урізноманітнювати засоби ураження, зокрема балістику та крилаті ракети,

– підсумував Давид Шарп.

Нагадаємо, під час атаки на Росію українським дронам вдалося прорвати чотири кільця протиповітряної оборони Москви.

Сили оборони мають достатньо спроможностей, аби створити серйозний колапс у прикордонних російських регіонах. Для ударів по ворожих тилах Україна використовує широкий арсенал вітчизняного озброєння, серед якого реактивні дрони "Паляниця", крилаті ракети "Фламінго" та інші новітні розробки.

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