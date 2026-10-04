Хотят усложнить жизнь и заставить сдаться: в ISW рассказали, почему россияне наносят удары по мостам

3 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве в рамках системной кампании по нарушению транспортного сообщения через Днепр. Всего со второй половины дня 1 октября оккупанты уже шесть раз провели атаки на Северный и Южный мосты столицы, что привело к серьезным сбоям в гражданской логистике.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), систематические обстрелы мостовых переходов столицы направлены на подрыв экономической деятельности и затруднение повседневной жизни гражданского населения.

Использование новейших ретрансляторов mesh-сети

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что во время атак на мосты Россияне применили ретрансляторы mesh-сети.

эти устройства создают временное локальное соединение, которое позволяет операторам корректировать траекторию полета беспилотников непосредственно во время удара.

Описанные технологические средства работают как шлюзы: они принимают команды через интернет и преобразуют их в радиочастотные сигналы для ближайшего дрона. Это обеспечивает прямой контроль над летательным аппаратом без привлечения дополнительных воздушных ретрансляторов или наземных станций управления.

По данным Бескрестнова, аналогичное оборудование противник уже использовал 4 сентября во время неудачной попытки покушения на главу Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Цели масштабной воздушной кампании

Удары беспилотников по ключевым транспортным артериям Киева являются частью более широкой стратегии Кремля.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что российское руководство стремится истощить украинскую экономику и создать критические условия в крупнейших городах, чтобы вынудить Украину к капитуляции.

Параллельно Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение с рекомендацией иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев.

В ведомстве заявили о намерении продолжать массированные комбинированные удары дронами и ракетами по территории Украины.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления подтверждают планы агрессора относительно дальнейших атак на гражданскую и критическую инфраструктуру. Главной целью врага является провоцирование политического кризиса в Украине в течение зимы 2026–2027 годов и подрыв способности Вооруженных сил Украины удерживать успехи на фронте.

Ситуация с нарушением воздушного пространства соседних государств

Напомним, ранее мы писали, что тем же утром 5 российских беспилотников упали на территории Молдовыв нескольких районах страны. Это произошло во время очередной массированной атаки на украинскую инфраструктуру.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в конце сентября в Молдове также взорвался ударный дрон типа "Герань-4" с реактивным двигателем,, потому что МИД страны вызвал посла России.