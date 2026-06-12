Украина «отрезает» Крым от материка: в ISW объяснили, почему для России это очень болезненно

Украинские военные успешно уничтожают логистику между оккупированной частью Херсонской области и Крымом. Таким образом они срывают агрессивные планы россиян.

Институт изучения войны проанализировал последние удары Украины на юге.

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Какие последствия будут иметь украинские атаки на маршруты в Крым?

11 июня глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался, что Силы обороны нанесли удары по нескольким мостам между оккупированной Херсонщиной и Крымом:

мосту через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного;

Переяслав – Армянскому (Перекоп – Армянск) автомобильному мосту;

а также мосту в районе Ставок.

Мосты в Ставках,, Мирном и Армянске проходят через Северо-Крымский канал и вдоль трассы М-17 Армянск – Олешки.

В тот же день командир украинского полка, воюющего на Херсонском направлении, сообщил о ударе по логистическому маршруту в Крым через Армянск. В результате атаки было повреждено или уничтожено около 50 российских военных грузовиков с топливом и боеприпасами.

Он рассказал, что оккупанты перенаправили поставки на армянский маршрут после того, как Чонгарский мост был серьезно поврежден в результате ударов 8 – 9 июня.

Кроме того, командир также отметил, что украинцы смогли поразить вражескую колонну частично благодаря предыдущим ударам по Мариуполю и дороге на Бердянск. По его словам, эти атаки заставили российские войска обеспечивать Гуляйпольское направление через логистические пути из Крыма, а не из оккупированной Донецкой области.

Геолокационные данные и спутниковые снимки за 10 июня показывают последствия ударов Украины по двум мостам к югу от Геническа и вблизи Армянска.

Российские мониторы утверждают, что украинские атаки 11, а также 8 – 9 июня временно вывели из строя все сухопутные маршруты в оккупированный Крым из Херсонской области.

Украина наращивает удары средней дальности по российским логистическим путям на оккупированном юге Украины. Из-за этого враг не может безопасно использовать маршруты снабжения с юго-запада России в оккупированный Крым.

Дальнейшие удары, вероятно, будут иметь каскадный эффект на поле боя и могут затруднить подготовку россиян к наступательным операциям,

– подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы Украина перехватила инициативу в войне, в частности благодаря ударам дронами средней дальности. Киев нарастил производство беспилотников с радиусом действия 100 – 300 километров, которые наносят удары по целям далеко в тылу и нарушают российскую логистику. Украинские дроны регулярно атакуют грузовики на дорогах оккупированного юга,, которые Россия использует в качестве сухопутного коридора в Крым. В частности, под ударами оказалась трасса Р-280, соединяющая Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

По данным украинской разведки, удары по логистике снижают интенсивность российских штурмов.