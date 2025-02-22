Не просто удар по логистике: что существенно подрывает способность России вести войну

Удары по нефтеперекачивающим станциям России серьезно ослабляют ее способность вести войну. Это не только нарушает логистику, но и существенно снижает экспортные возможности, что непосредственно сказывается на доходах бюджета.

Россия уже сталкивается с большими трудностями в поставках топлива, что негативно влияет на ее военные возможности. О последствиях таких ударов подробнее рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала.

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Какие проблемы возникают у России из-за ударов по нефтеперекачивающим станциям

Последние удары украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае существенно усложнили поставки нефти на важные российские нефтеперерабатывающие заводы – Афипский и Ильский НПЗ. Это не просто ударило по логистической инфраструктуре, но и серьезно подорвало способность России поддерживать свою военную машину.

Мы сейчас бьем по системе экспорта нефти. Она же транспортируется, чтобы перегружаться на танкеры и дальше доставляться к местам назначения,

– Денис Попович.

Удары по нефтеперекачивающим станциям стали важным этапом в войне, поскольку эти объекты обеспечивают транспортировку нефти для дальнейшей переработки в горючее – дизель, бензин, авиационный керосин. Вследствие атак Россия испытывает значительные трудности в снабжении горючего для своей армии, что неизбежно сказывается на способности ведения боевых действий.

По некоторым данным, эти удары уже снизили эффективность нефтеперерабатывающей отрасли России более чем на 10%. Это серьезный удар по экономике, поскольку подрывает не только возможности для обеспечения армии, но и уменьшает экспортные возможности, что влияет на российский бюджет. В свою очередь уменьшение доходов от нефти приводит к ограничению ресурсов для ведения войны.

Ранее украинские дроны атаковали Сызранский НПЗ, в результате чего он временно прекратил работу. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что этот завод имеет мощность переработки 8,9 миллиона тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.