Росія вже постає перед великими труднощами в постачанні пального, що негативно впливає на її військові можливості. Про наслідки таких ударів детальніше розповів військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу.

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Які проблеми виникають у Росії через удари по нафтоперекачувальних станціях

Останні удари українських безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Нововєлічковская" у Краснодарському краї суттєво ускладнили постачання нафти на важливі російські нафтопереробні заводи – Афіпський та Ільський НПЗ. Це не просто вдарило по логістичній інфраструктурі, а й серйозно підірвало здатність Росії підтримувати свою воєнну машину.

Ми зараз б'ємо по системі експорту нафти. Вона ж транспортується, щоб перевантажуватися на танкери й далі доставлятися до місць призначення,

– Денис Попович.

Удари по нафтоперекачувальних станціях стали важливим етапом у війні, оскільки ці об'єкти забезпечують транспортування нафти для подальшої переробки в пальне – дизель, бензин, авіаційний керосин. Внаслідок атак Росія відчуває значні труднощі в постачанні пального для своєї армії, що неминуче позначається на здатності ведення бойових дій.

За деякими даними, ці удари вже знизили ефективність нафтопереробної галузі Росії на понад 10%. Це серйозний удар по економіці, оскільки підриває не лише можливості для забезпечення армії, а й зменшує експортні можливості, що впливає на російський бюджет. Своєю чергою зменшення доходів з нафти призводить до обмеження ресурсів для ведення війни.

Раніше українські дрони атакували Сизранський НПЗ, внаслідок чого він тимчасово припинив роботу. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що цей завод має потужність перероблення 8,9 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.