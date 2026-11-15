Без межсезонной одежды и топлива: как удары по НПЗ парализуют российскую армию

В новом аналитическом обзоре для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объяснил последствия массированных ударов Сил обороны по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Российская нефтяная инфраструктура оказалась под системным давлением украинских Сил обороны. Дроны добираются до стратегических предприятий, расположенных в тысяче километров от границы, а последствия ударов уже выходят далеко за рамки отдельных пожаров на заводах. Из-за потери нефтеперерабатывающих мощностей России становится сложнее обеспечивать топливом собственную армию, поддерживать работу военной техники и сохранять привычные темпы авиационных операций.

Какие последние удары по российским НПЗ нанесли наибольший ущерб врагу, почему дефицит топлива уже сказывается на действиях оккупационной армии и как перенос авиабаз вглубь России меняет возможности российской авиации – об этом специально для 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Последние ключевые атаки на НПЗ

Систематические атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия России вышли на новый уровень эффективности. География ударов расширяется, охватывая объекты на расстоянии более тысячи километров, а последствия этих операций уже напрямую влияют на способность Москвы финансировать войну и обеспечивать свою оккупационную группировку.

Силы обороны Украины начали методично выводить из строя крупнейшие нефтеперерабатывающие мощности противника. Одним из показательных примеров стал атака на Нижнекамск (Татарстан), где расположены мощные нефтехимические заводы компании "Сибур", производящие каучуки и пластмассы и перерабатывающие нефть. Несмотря на расстояние более тысячи километров, украинские дроны дальнего действия способны регулярно, как минимум раз в неделю, добираться до таких стратегических объектов.

Повреждение такого комплекса может повлиять на повлиять не только на работу самого предприятия, но и на цепочки поставок сырья для других российских производств.

Еще более болезненным для российской логистики стал удар по Волгоградскому НПЗ. На предприятии выведены из строя все четыре установки первичной переработки нефти (АПТ), в частности критически важная АПТ-1 мощностью шесть миллионов тонн.

Этот завод имел стратегическое значение для российской группы, поскольку компенсировал поставки топлива вместо четырех заводов Ростовской группы (Новошахтинского, Славянского, Ильского и Афипского), которые ранее также подверглись ударам. Волгоградский НПЗ выведен из строя как минимум на несколько месяцев. Вместе с ним до полного нуля был уничтожен "Киришинефтеоргсинтез" – второй по мощности нефтеперерабатывающий завод в России после Омского.

Свитан о проблемах в армии агрессора: смотрите видео

Оккупанты остаются без переходной одежды и топлива

Потеря нефтегазовых доходов и физическое уничтожение инфраструктуры спровоцировали цепную реакцию в российской экономике. По данным главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, дефицит государственного бюджета уже исчисляется триллионами рублей. Это неизбежно приведет к запуску печатного станка и эмиссии необеспеченных денег.

Финансовые проблемы уже ударили по российским военным: декабрьские выплаты оккупантам перенесли на январь. Кроме того, российская армия вынуждена экономить на базовом обеспечении – военнослужащие больше не будут получать демисезонную одежду, переходя сразу на зимние шапки или летние пилотки.

Более того, ощутимым последствием для поля боя становится физическая нехватка топлива. С приближением зимы проблема обостряется: летнее дизельное топливо на морозе парафинится, и для его использования необходимо разбавление авиационным керосином. Однако именно по запасам дизельного топлива и авиационного керосина Силы обороны наносят наиболее интенсивные удары.

Это приводит к постепенной остановке российской авиации и бронетехники. Танкисты оккупационных войск в настоящее время получают ограниченные объемы топлива – всего несколько десятков литров в сутки. Это уже привело к заметному снижению интенсивности механизированных штурмов на линии соприкосновения.

Массированные атаки авиабаз: враг перебрасывает авиацию вглубь страны

Помимо нефтеперерабатывающих заводов, системному огневому воздействию подвергаются оперативные тылы врага, в частности аэродромы (Липецк-2, Миллерово) и основные базы. Российское командование было вынуждено отвести тактическую авиацию дальше к Волге (на базы в Ахтубинске и Энгельсе) после успешных ударов по Борисоглебску.

Это вдвое увеличило время набора высоты для российских бомбардировщиков: если раньше один экипаж совершал 3–4 вылета за смену для сброса управляемых УАБ, то теперь – лишь 1–2.

Не все гладко у россиян и в со стратегической авиацией: в начале ноября Россия согнала все самолеты на Дальний Восток. Такой шаг демонстрирует неспособность оккупантов защитить собственную стратегическую авиацию в европейской части страны.

Для поражения таких больших площадей, как аэродромные поля, Украина использует тактику массированных налетов (до сотни дронов на один объект), которые действуют по принципу кассетных боеприпасов, уничтожая аэродромно-техническое оборудование.

Также активно применяются новые отечественные разработки, в частности " ракета-дрон "Барс" ", которая способна нести до 100 килограммов взрывчатки на расстояние до 500 километров и производится в достаточных количествах (более тысячи в месяц) для регулярных ударов по вражеской логистике.