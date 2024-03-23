ПВО не спасет: разведка Британии убеждена, что Россия не сможет защитить все НПЗ

Украине уже удалось поразить более десятка нефтеперерабатывающих заводов на территории страны-агрессора. Разведка Британии убеждена, что несмотря на все попытки Россия не сможет защитить все НПЗ.

Россияне решили перебросить средства ПВО для защиты НПЗ, однако вполне вероятно, что яркие взрывы будут продолжаться. Стоит отметить, что в отчете Минобороны Британии указывало, что БПЛА атаковали 12 объектов, однако ночью их стало на один больше.

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Удары Украины по НПЗ

Британская разведка отмечает, что некоторые из нефтеперерабатывающих заводов, которые атаковала Украина, расположены за 900 километров от Украины. Этот факт еще раз подчеркивает досягаемость украинских дронов.

Российское правительство планирует разместить системы противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов, однако в Минобороны Великобритании убеждены, что вряд ли это чем-то поможет.

Учитывая размер и масштабы российской энергетической отрасли, маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты,

– констатируют в Минобороны Британии.

Недавние удары по НПЗ, вероятно, вывели из строя по меньшей мере 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей. В зависимости от масштаба повреждений, ремонт объектов может занять время, а также он требует определенных затрат. Санкции обещают продлить процесс из-за поиска нового оборудования.

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