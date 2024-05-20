Двойной удар: атаки по российским НПЗ вышли на новый этап

Дроны СБУ уже второй раз атаковали военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. На нем размещались самолеты, которые атакуют украинские позиции. Также беспилотники второй раз успешно нанесли удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего он приостановил работу. На фоне этого Беларусь увеличила поставки топлива в Россию.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Беларусь всегда поставляла нефтепродукты в Россию, когда им было это нужно. И Мозырский НПЗ во многом сейчас работает на нужды России.

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Беларусь "спасает" Россию

Украинские силы дважды атаковали также большой перевальный нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области, через который из Беларуси на территорию России как раз поступают нефтепродукты.

Очевидно, что Беларусь выступает "спасителем" России, помогая и поставляя нефть. Это дает россиянам возможность предотвратить катастрофу или кризис. Если до этих ударов Беларусь регулярно поставляла нефть, то сейчас они увеличивают эти поставки,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его мнению, этот вопрос можно решить так же как с российскими НПЗ, но нужны определенные решения. Однако сейчас есть решение не атаковать объекты на территории Беларуси – и они не атакуются.

Хороший признак

Украинские удары вышли на новый этап и виток, потому что подвергаются поражениям те объекты НПЗ, по которым уже были удары и прилеты. Так, например, недавно во второй раз был нанесен удар по НПЗ в Туапсе. Это хороший признак.

"Также такие атаки имеют системный характер, когда поражаются или новые НПЗ, или те, по которым уже были нанесены удары. И это происходит довольно успешно, что является тоже хорошим признаком", – отметил Александр Мусиенко.

Россияне еще не дошли до критической точки, но такие атаки создают для них значительные проблемы, ведь сейчас уничтожено более 14% возможностей нефтеперерабатывающих заводов.

Что касается поражения украинскими беспилотниками военных аэродромов России, все очевидно: это те аэродромы, которые используются для носителей КАБов – самолетов Су-34 и Су-35.

Они наносят удары управляемыми авиабомбами, что составляет определенные риски и вызовы для украинских военных на фронте. Поэтому уничтожать эти самолеты нужно по возможности в воздухе, но пока нужно накопить потенциал для того, чтобы эти странствующие Patriot снова появились и начали бить или возобновили свою работу,

– отметил Александр Мусиенко.

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