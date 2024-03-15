В ГУР рассказали, как взрывы на российских нефтебазах тормозят врага

Взрывы на нефтебазах России сдерживают поставки топлива российским оккупантам в Украине. Об этом заявляет представитель ГУР Андрей Юсов.

По словам Юсова, каждый взрыв на российских нефтяных объектах усложняет логистику врага и способствует оборонительным усилиям Украины. Представитель украинской разведки не подтвердил причастность украинских спецслужб к атакам, но отметил, что такие удары имеют влияние на ход войны.

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Топливные склады России под ударом

Андрей Юсов акцентировал на значении взрывов на российских нефтебазах. Он отметил, что каждый такой инцидент снижает темпы поставок топлива в оккупационные войска, что непосредственно влияет на их боеспособность.

Каждый взрыв на нефтебазах России серьезно влияет на логистику оккупантов, сбивая темпы поставок топлива. Это дает нашим защитникам дополнительное время и возможности для обороны, а также помогает уберечь жизни гражданских,

– заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что такие события как взрывы на нефтебазах, важны для сдерживания вражеской агрессии. Они не только затрудняют поставки топлива, но и заставляют оккупантов пересматривать свои планы, что становится дополнительным преимуществом для Украины.

Юсов также отметил, что происходят инциденты не только на хранилищах, но и на производственных мощностях, что имеет долговременное влияние на военную машину России. Он отметил, что "танки без топлива не едут", и это является ключевым аспектом в сдерживании врага.

Контекст

В ночь на 15 марта произошла атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. Разведка Украины сообщила об успешном поражении цели, имеющей стратегическое значение, поскольку завод использовался для обеспечения российских войск в Украине.

Двумя днями ранее, ночью на 13 марта, удары дронов СБУ и ГУР поразили четыре нефтеперерабатывающих завода в разных регионах России. Эти действия, очевидно, свидетельствуют о росте эффективности украинской разведки и ее способности влиять на логистику врага.

Андрей Юсов из ГУР Минобороны Украины уже комментировал серию взрывов на российских нефтеперерабатывающих предприятиях. Он отмечал, что такие события усложняют вражескую логистику и создают дополнительные возможности для украинских защитников.

Во время интервью ведущая обратила внимание на активную работу ГУР и СБУ по российским НПЗ, спрашивая о влиянии на нефтеперерабатывающую отрасль врага. Юсов не подтвердил, но и не опроверг причастность украинских служб, отметив важность поставки, то есть логистики, во время войны.

Представитель ГУР также упомянул о запрете экспорта переработанных нефтепродуктов из России, что является следствием подобных инцидентов. Он подчеркнул, что без нефтепродуктов невозможно обеспечить работу военной техники.

Как говорит представитель ГУР, последние события свидетельствуют об эффективности ударов и их влияние на логистику оккупантов. И можно ожидать, что такая динамика продолжится.