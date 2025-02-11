60% пораженных объектов в европейской части: 2 главных последствия ударов по российским НПЗ

Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Эти атаки имеют 2 главных последствия. Прежде всего их цель – сбить наступательный потенциал врага. Также это крайне негативно влияет на российскую экономику и способность Кремля финансировать войну против Украины.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, было поражено примерно 60% НПЗ в европейской части России.

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Цель ударов по НПЗ

Павел Лакийчук отметил, что цель системных атак в тылу врага – прежде всего сбить наступательный потенциал оккупантов. Каждый российский НПЗ – уникальный. В частности, если бьют по Рязани, то там изготавливают топливо для Ту-22, в Саратове – топливо для Ту-95, на Куйбышевском природном заводе – ракетное топливо, в Туапсе – мазут для Черноморского флота и так далее.

Каждый такой удар сбивает, с одной стороны, российский военный потенциал. С другой стороны, это уже удары по российской экономике, военной экономике, по ее основной составляющей, которая приносит Владимиру Путину средства на войну,

– пояснил он.

Аналитики энергетического сектора говорят о цифрах от 14% до 17% потерь российской нефтепереработки в результате украинских ударов. В частности, было поражено примерно 60% НПЗ в европейской части страны-агрессора.

"Если взглянуть по европейской части России, то получается примерно 60% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые расположены в европейской части государства. Они подверглись, как минимум, одному удару. Говорится не о выведенных полностью из строя. Но 60% – это те, которые уже атаковали. Часть из них получает регулярные удары, которые являются ключевыми", – подчеркнул руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

По его словам, смещается акцент с просто уничтожения емкостей с готовой продукцией в сторону объектов переработки. Говорится о комплексах, ректификационных колоннах, которые часто россияне закупали у европейцев для качественной переработки топлива. Они уничтожаются и разрушаются.