Достаем, куда россияне и не надеялись: к каким последствиям приведут удары по НПЗ
Последние несколько недель украинские силы наносят удары по вражеским нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Если раньше наши дроны доставали до российских объектов в Черном море, то сейчас в зоне поражения терминалы на севере.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что возможности Украины позволяют нанести еще больший вред врагу. Последствия его россияне испытывают также на фронте.
К теме Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больных местах",– The Spectator
Экспортные возможности России невелики
На оккупированной территории Украины находится огромная группировка противника – примерно 500 тысяч, и она требует в частности горючего. Удары по тылам врага – это для Украины единственный выход, чтобы противостоять этой огромной машине.
Почти ежедневно происходят удары по нефтеперерабатывающим объектам россиян. Более того, прилетает на севере России, там, где враг был уверен, что вообще все надежно защищено. Также россияне не ожидали, что у нас есть средства поражения, которые способны наносить такие удары,
– подчеркнул он.
К примеру, нефтеперерабатывающий терминал в Усть-Луге в Ленинградской области расположен на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной. Это северные ворота России, ведь в Балтийском море осуществляется 40% морского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов страны.
Россия хоть и велика по площади, но ее экспортные возможности невелики: Балтийское море – на севере и Черное море – на юге. А в Новороссийск и Туапсе украинские дроны уже долетали.
Сегодня такие удары более эффективны, чем санкции, которые против России применил Запад. Если перекрыть пути экспорта нефти и нефтепродуктов, тогда это будет удар по прибылям России,
– уверен военный эксперт.
Вся полоса на расстоянии 500 км, где в России расположены нефтебазы, а также базы с дизельным горючим, должны быть поражены постоянно роем дронов в течение 1, 5 – 2 месяцев. После этого перебои с горючим начнет реально ощущать группировка оккупантов на территории Украины.
"Нанеся системное и длительное поражение по тылам врага мы увеличим время и уменьшим объем поставки топлива этой группировке. Это приведет к тому, что начнут пробуксовывать силы оккупантов на фронте", – подчеркнул Сергей Кузан.
Больше об ударах по НПЗ в России
- Ночью 21 января украинские дроны попали в нефтеперерабатывающий терминал "Новатек" в Усть-Луге в Ленинградской области. В результате удара произошел пожар. Также был остановлен производственный процесс.
- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что россияне не были готовы к тому, что украинские дроны смогут поразить объекты на севере. Вероятно системы ПВО, защищающие Ленинградскую область не выполнили свои функции, ведь вероятно их установили для того, чтобы отразить возможные удары сил НАТО, но Россия не предполагала возможность удара с юга.
- Также после удара по нефтеперерабатывающему терминалу в Усть-Луге сократился экспорт нефти из России. Именно через этот терминал, а также в Приморске происходит примерно 40% морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов.
- В то же время после удара по предприятию "Новатек" в Усть-Луге 8 иностранных судов отошли как можно дальше от терминала, и это плохой сигнал для россиян.
- Кроме того, росСМИ сообщают, что неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС в Ярославле утром 29 января.