Достаем, куда россияне и не надеялись: к каким последствиям приведут удары по НПЗ

Последние несколько недель украинские силы наносят удары по вражеским нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Если раньше наши дроны доставали до российских объектов в Черном море, то сейчас в зоне поражения терминалы на севере.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что возможности Украины позволяют нанести еще больший вред врагу. Последствия его россияне испытывают также на фронте.

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Экспортные возможности России невелики

На оккупированной территории Украины находится огромная группировка противника – примерно 500 тысяч, и она требует в частности горючего. Удары по тылам врага – это для Украины единственный выход, чтобы противостоять этой огромной машине.

Почти ежедневно происходят удары по нефтеперерабатывающим объектам россиян. Более того, прилетает на севере России, там, где враг был уверен, что вообще все надежно защищено. Также россияне не ожидали, что у нас есть средства поражения, которые способны наносить такие удары,

– подчеркнул он.

К примеру, нефтеперерабатывающий терминал в Усть-Луге в Ленинградской области расположен на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной. Это северные ворота России, ведь в Балтийском море осуществляется 40% морского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов страны.

Россия хоть и велика по площади, но ее экспортные возможности невелики: Балтийское море – на севере и Черное море – на юге. А в Новороссийск и Туапсе украинские дроны уже долетали.

Сегодня такие удары более эффективны, чем санкции, которые против России применил Запад. Если перекрыть пути экспорта нефти и нефтепродуктов, тогда это будет удар по прибылям России,

– уверен военный эксперт.

Украина должна изготовить 1000 ударных дронов с дальностью более 1000 километров и около 10 тысяч дронов с дальностью 600 километров.

Вся полоса на расстоянии 500 км, где в России расположены нефтебазы, а также базы с дизельным горючим, должны быть поражены постоянно роем дронов в течение 1, 5 – 2 месяцев. После этого перебои с горючим начнет реально ощущать группировка оккупантов на территории Украины.

"Нанеся системное и длительное поражение по тылам врага мы увеличим время и уменьшим объем поставки топлива этой группировке. Это приведет к тому, что начнут пробуксовывать силы оккупантов на фронте", – подчеркнул Сергей Кузан.

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