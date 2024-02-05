Большая опасность для врага: какие удары по России самые эффективные

В России продолжаются взрывы и пожары. Теперь все чаще прилетает именно на нефтеперерабатывающие заводы.

Политолог Тарас Загородний сказал 24 Каналу, что удары по российским НПЗ очень болезненны для врага. В частности, ночью 3 февраля состоялось "фаер-шоу" на территории завода "Лукойл" в Волгограде.

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"Это асимметричная война, которая дает результаты. Уже россияне признают, что экспорт нефтепродуктов и нефти сократился на 30%. А это реальные санкции против России, а не виртуальные, которые можно обойти", – отметил Загородний.

Проблема не только в непосредственных убытках страны-агрессора, но и в невозможности заменить оборудование, поскольку все оно западного производства.

Последствия испытывает также оккупационная армия

Сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов в России влияют как на сельское хозяйство, так и на армию, которая в основном работает на дизеле. Кроме того, недополученные средства от экспорта нефти страна-агрессор уже не сможет потратить на поддержку военно-промышленного комплекса.

Атаки на российские НПЗ: последние новости

После горячей ночи в Усть-Луге было не менее ярко в Туапсе. В результате дроновой атаки вспыхнул местный нефтеперерабатывающий завод. Вакуумную установку могут ремонтировать до конца февраля или начала марта.

Впоследствии украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Дрон повредил несколько цистерн, в результате чего возник сильный пожар.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью CNN сказал, что гипотетически существует план ударов по российским стратегическим объектам. Поэтому атаки будут продолжаться.

Одной из самых громких атак на российские НПЗ была в Усть-Луге ночью 21 января. Поскольку речь идет об угрозе ключевому пути экспорта российской нефти, в Bloomberg сообщили об