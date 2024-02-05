Політолог Тарас Загородній сказав 24 Каналу, що удари по російських НПЗ дуже болісні для ворога. Зокрема, вночі 3 лютого відбулось "фаєр-шоу" на території заводу "Лукойл" у Волгограді.

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"Оце асиметрична війна, яка дає результати. Уже росіяни визнають, що експорт нафтопродуктів і нафти скоротився на 30%. А це реальні санкції проти Росії, а не віртуальні, які можна обійти", – зазначив Загородній.

Проблема не лише в безпосередніх збитках країни-агресорки, а й у незмозі замінити обладнання, оскільки все воно західного виробництва.

Наслідки відчуває також окупаційна армія

Збої в роботі нафтопереробних заводів у Росії впливають як на сільське господарство, так і на армію, яка в основному працює на дизелі. Крім того, недоотримані кошти з експорту нафти країна-агресорка вже не зможе витратити на підтримку військово-промислового комплексу.

Зверніть увагу! Однією з найгучніших атак на російські НПЗ була в Усть-Лузі вночі 21 січня. Оскільки йдеться про загрозу ключовому шляху з експорту російської нафти, у Bloomberg повідомили про відкриття "нового фронту" у війні.

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