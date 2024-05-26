США интересовала не нефть: почему на Западе были против ударов по НПЗ

Ранее на Западе часто звучали заявления о том, что они против ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России. Сейчас они публично прекратили об этом говорить. На самом деле США опасались ударов по нефтепроводу, где две американские компании качают нефть.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что сейчас Штаты приняли военную помощь для Украины.

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"Они опасались даже не за НПЗ, а за нефтепровод, где две американские компании прокачивают нефть. Дали оружие, дали помощь. Украина теперь может сказать: "Американские компании будут теперь качать нефть. Мы гарантируем то, что это будет неприкосновенным. Все, что касается российских компаний – это нас не касается", – сказал он.

Нужно продолжать удары

Тарас Загородний отметил, что 17 мая украинские беспилотники атаковали морской торговый порт в Новороссийске. Там, в частности, пострадал мазутный терминал. Россияне не используют мазут у себя, а в основном продают на экспорт.

Поэтому бить, бить, еще раз бить. Несмотря на эти все советы и весь этот бред о том, что повлияет это на цену на нефть. Не повлияет это никак на цену на нефть. А если повлияет, то не так значительно, как нам рассказывают,

– подчеркнул он.

Можно повлиять на Китай

По словам политолога, удары украинских беспилотников по НПЗ могут повлиять не только на США, но и на другие государства. В частности, на Китай. Ведь может прилететь в компрессор, который качает нефть.

Например, по "Силе Сибири" или в Уренгой. Это может повлиять, потому что четко заявит китайским коллегам, что разрешение на прокачку газа и нефти тоже надо просить уже в Киеве. Это вопрос нашего выживания. И так называемые мирные предложения и помощь России, которую они предоставляют, нас не устраивают,

– добавил Загородний.

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