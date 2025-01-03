Российский суд обязал "Яндекс" скрыть карты НПЗ, который четыре раза подвергался атакам дронов
Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов уже четыре раза подвергался атакам беспилотников. Российский суд обязал компанию "Яндекс" скрыть доступ к картам и фотографиям этого предприятия.
Однако государственное агентство России не сообщает, о каком именно НПЗ идет речь, передает 24 Канал. Известно, что он расположен в одном из регионов на территории, имеющей стратегически важное значение.
Смотрите также Какого результата достигли украинские дроны и какие инновации станут решающими в 2025 году
Как "Яндекс" подрывает обороноспособность России
В течение месяца "Яндекс" должен ограничить доступ к информации об инфраструктуре завода. Для этого компания должна удалить или ретушировать на своем картографическом сервисе изображения ключевых элементов предприятия, в частности цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и тому подобное.
В мае 2024 года вопрос "безопасности объектов и его сотрудников" тщетно пытались решить непосредственно со штаб-квартирой "Яндекса". Уже после этого надзорное ведомство обратилось в суд.
Суд в свою очередь пришел к выводу, что поскольку информация о НПЗ находится в свободном доступе, это "подрывает обороноспособность государства" и "оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в вооруженные силы".
Подчеркивается, что это первое судебное решение, которое "обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для оборонно-промышленного комплекса объекта".
Что известно о российских НПЗ
Интересно, что в сообщении государственного агентства России указано, что вышеупомянутый НПЗ якобы "работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота".
К слову, в декабре 2024 года остановил свою работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Из-за атаки украинских дронов там начался масштабный пожар.
Накануне 24 Канал сообщал, что несколько НПЗ в России, расположенных в Туапсе, Ильский и Новошахтинский, на грани закрытия из-за цен на нефть и атаки украинских беспилотников.