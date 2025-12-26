Очень показательный момент, – аналитик разобрал последствия удара Storm Shadow по НПЗ в Новошахтинске

Украина 25 декабря 2025 года нанесла мощный удар по нефтеперерабатывающей отрасли России. Под ударом оказался НПЗ в Новошахтинске.

Интересно, что для поражения Украины использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, какие это может иметь стратегические преимущества для нашего государства на фронте.

Смотрите также СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту Темрюк и ГПЗ

Какие последствия для России будет иметь удар по НПЗ?

Давид Шарп подчеркнул, что нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам, которые связаны с экспортом может серьезно ударить по России.

Это меньше денег на войну и дефицит горючего. Но, чтобы это имело стратегическое значение, атак по российской территории должно быть больше. Надо вывести из строя значительную часть нефтяных мощностей, чтобы у России были убытки на миллиарды долларов,

– отметил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что пока ситуация несколько иная, но если будет системный подход в течение нескольких месяцев, то Кремль серьезно почувствует недостаток денег и горючего.

Однако важно, чтобы Украина имела достаточно средств поражения.

Известно, что долгое время у нашего государства были ограничения от партнеров по атакам вглубь России, поэтому для этого преимущественно использовали беспилотники. Но теперь это изменилось, ведь 25 декабря российский НПЗ в Новошахтинске атаковали ракетами Storm Shadow. Это оружие Франции и Великобритании.

У ракет Storm Shadow мощная боевая часть, в отличие от небольших беспилотников. Она позволяет нанести определенным целям существенный урон. Важный момент, что разрешение на удары по России действует, как со стороны Франции и Британии, так и со стороны США. Это показательный дипломатический месседж,

– отметил Давид Шарп.

Таким образом в Кремле должны понять, что стоит вести активнее мирные переговоры, ведь важные российские объекты под прицелом высокоточного западного оружия.

Что известно об ударах России по НПЗ?