Наша стратегическая задача: почему важно продолжать удары по НПЗ врага

Удары Украины по российским НПЗ влияют на боеспособность россиян на линии фронта. Это касается российской техники, которая из-за успешных операций ВСУ не получает достаточного количества топлива для наступательных действий.

Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что удары по российским НПЗ будут продолжаться. Несмотря на все призывы США этого не делать, Украина будет продолжать делать все для своей защиты.

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Удары по НПЗ важны для Украины

По словам Коваленко, Украина нуждается в накоплении боекомплекта для того, чтобы продолжать системность ударов. Для нашей страны продолжение таких операции важно тем, что россияне постепенно испытывают на себе дефицит горюче-смазочных материалов и российская техника, которая есть в зоне боевых действий, не получает достаточного количества этих материалов.

Военно-политический обозреватель напомнил, что в 2022 году, когда у россиян начал появляться дефицит артиллерийских боеприпасов, они начали уменьшать интенсивность наступательных действий, а также на некоторых локациях не могли держать широкую оборону. Так же будет с горюче-смазочными материалами. Только для работы в сутки одного танка для наступления нужна тонна топлива и 100 килограммов масла.

Создание дефицита топлива для российских войск – это наша стратегическая задача,

– подчеркнул Коваленко.

Реакция США

Украина будет продолжать свое дело, несмотря на все призывы США. По мнению военно-политического обозревателя, если бы Вашингтон дал нам F-35, ATACMS, снял бы запрет на использование этого по территории России, тогда Украина будет уничтожать исключительно военные объекты.

"Хотя любой российский энергетический компонент, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, является неотъемлемой частью и военной компоненты, потому что все это идет в бюджет на помощь войны против Украины", – отметил Коваленко.

Реакция мира на удары по российским НПЗ: что известно

Глава французского МИД Стефан Сежурне заявил, что украинский народ действует по собственному усмотрению, в рамках самозащиты, а Россия является агрессором. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не согласился с французским министром.

Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что требование американцев не бить по российским НПЗ было абсолютно неприемлемо. Она добавила, что это сильный сигнал, который подрывает амбиции Украины освободить территорию.

Экс-министр обороны Литвы, евродепутат от ЕНП Раса Юкнявичене сообщила, что мнения евродепутатов относительно ударов Украины по российским НПЗ есть разные. Однако она считает, что Киев должен защищать себя от российского нападения и не понимает призывы США.