Уже существует стратегия большой победы Украины: разговор с Петром Черником

По российским нефтеперерабатывающим заводам активно прилетает "хлопок". Если эти события масштабируются до момента, когда у врага будут пылать десятки заводов, – тогда в России все станет по-настоящему плохо. Такие удары – стратегия нашей великой победы.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в разговоре на 24 Канале, отметив, что такая стратегия может стать очень успешной. Удары по НПЗ существенно ухудшат ситуацию с деньгами, а затем – и с производством оружия. О помощи от США, F-16 и мобилизации – читайте далее в материале.

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Нехватка помощи: сколько протянет Украина

Сейчас немало спекуляций из-за нехватки помощи от союзников. Мол, что оружия нам хватит еще на два месяца, якобы у нас уже нет противоракет к ПВО. Также существует мнение, что если россияне действительно на 23 февраля планируют масштабную ракетную атаку по территории Украины – то нам якобы уже нечем будет отбиваться. Насколько такие панические прогнозы обоснованы?

Я не разделяю взгляда, что "трамписты" заблокируют полностью помощь Украине. Моя рациональная позиция, что рано или поздно этот процесс будет разблокирован. Мы имеем довольно неплохие новости в части, что касается Сената, а счет 67 в нашу пользу.

Ранее Сенат США прекратил дебаты о законопроекте о помощи Украине – решение поддержали 67 сенаторов. По состоянию на 13 февраля уже проголосовали за выделение помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов.

Я думаю, что все же стратегический общий национальный интерес в Соединенных Штатах Америки победит над теми эмоциями, которые сейчас господствуют в политической части. Действительно, это эмоции одного человека. Дональд Трамп хочет досадить исключительно Байдену. Это персональное противостояние.

Момент второй. Оборонный бюджет, который уже проголосован США на 2024 год – там есть 300 миллионов долларов для Украины. Это довольно много. Если смотреть по военным пакетам 2023 года, то 150 – 200 миллионов в месяц – это максимум, что было. Подчеркиваю, максимум. Так что, как минимум, еще этих 300 миллионов долларов можно делить на два.

Относительно зенитно-ракетного прикрытия.

MIM-23 Hawk – изготовлено более 40 тысяч ракет этого класса. Они есть на складах и не составляют никакой проблемы, чтобы их осовременить и передать.

– изготовлено более 40 тысяч ракет этого класса. Они есть на складах и не составляют никакой проблемы, чтобы их осовременить и передать. Есть очень хорошая новость по интеграции такой ракеты, как AIM-9 Sidewinder класса "воздух-воздух". Одна из лучших и самых древних, кстати. Еще с конца 1950-х годов их разрабатывают. Их всего с того времени изготовлено более 200 тысяч. Конечно, мы понимаем, что этих 200 тысяч нет. Однако то, что это тысячи ракет – это однозначно так.

класса "воздух-воздух". Одна из лучших и самых древних, кстати. Еще с конца 1950-х годов их разрабатывают. Их всего с того времени изготовлено более 200 тысяч. Конечно, мы понимаем, что этих 200 тысяч нет. Однако то, что это тысячи ракет – это однозначно так. Также фирма Raytheon, которая производит ракеты MIM-104 Patriot . Она предоставила лицензию японцам на производство этих ракет. Японцы уже согласовали вопрос передачи этих ракет в США. Соответственно, из США они будут предоставлены нам.

. Она предоставила лицензию японцам на производство этих ракет. Японцы уже согласовали вопрос передачи этих ракет в США. Соответственно, из США они будут предоставлены нам. Еще одна хорошая новость. Я это называю "мелкие иностранные пакеты". Что это? Эквадор передает довольно неплохой пакет оружия американцам. Конечно, советского. Американцы, соответственно, его передадут нам.

Понимаем, оружия много не бывает. Однако я бы не говорил, что мы уже в той точке, что "измена, мы не сможем выстоять" и тому подобное.

Относительно артиллерии 155 калибра, боеприпасов к этим САУ, которые нам передали? Относительно боеприпасов к HIMARS?

HIMARS – это отдельная тема. Боеприпасы есть. Я думаю, что все будет более-менее адекватно. Относительно артиллерии, то это большая проблема глобального порядка. Почему так? Потому что после Второй мировой войны для США ракета стала главной ударной силой. Даже во время затяжной войны во Вьетнаме они в основном использовали бомбардировщики и самые разнообразные уже тогдашние классы ракет.

Самый большой артиллерийский огневой вал, который когда-либо американцы организовывали после Второй мировой войны – это битва в долине Йа-Дранг, тот самый Вьетнам, 1965 год. Там за 53 часа было применено всего 16 тысяч артиллерийских боеприпасов 105 калибра.

С тех пор ничего подобного они не делали. У них всегда большое количество бомб и ракет различных классов.

В то же время россияне вернули этой войной всех во Вторую или даже Первую мировую войну. Действительно, по производству они до сих пор №1 на планете Земля. От 125 до 130 тысяч снарядов в месяц производят и будут поднимать этот показатель. В годовых показателях это где-то до 1,5 – 2 миллионов. Больше не поднимут, не позволит им их военно-промышленный комплекс.

Американцы взрастили эту войну с производством немножко больше чем 13 тысяч в месяц. Прошлой осенью вышли на 50 тысяч, а следующей – на 80 тысяч выйдут. Вот такая реальность, какая она есть.

Правда, проснулся европейский конвейер. Немцы и французы уже завершают строительство необходимых заводов для того, чтобы эти снаряды стали на самом деле большим конвейером. Однако, к сожалению, не будет все так быстро, как бы нам хотелось.

Ответ лежит в несимметрии, в качественной контрбатарейной борьбе.

Россияне никогда не достигнут уровня качества таких американских машин, как AN/TPQ-36, ANTPQ-48, AN/TPQ-50. Или прекрасная немецкая машина COBRA, которая на расстоянии до 40 километров за считанные секунды в реалии живого времени может вычислить 40 артиллерийских выстрелов, то есть 40 пушек.

Также это высокоточные снаряды M982 Excalibur, Vulcano, BONUS, SMArt. Также, конечно, FPV-дроны. Как раз в летнюю кампанию 2023 года с мая по сентябрь мы уничтожили более 3600 артиллерийских установок. Так вот, практически 50% было уничтожено благодаря дронам-камикадзе.

Вот там несимметричный ответ, но тут есть один нюанс. Нельзя рисовать себе реальность, что якобы дроны полностью заменяют артиллерию. Никогда. Подчеркну. Никогда.

Украинская ПВО удивляет сбиванием дронов

Об этом много говорили, но более подробно об этих дронах-камикадзе хотел бы спросить вас. Последние несколько дней россияне активно атакуют территорию Украины несколькими десятками дронов. Делают это ночью. Максимально неблагоприятные, казалось бы, условия были для того, чтобы на те дроны охотиться. Киевскую область накрыло туманом. Однако мы увидели чрезвычайную эффективность работы нашей ПВО, сбиваем под 90% всего того, что россияне к нам отправляют. Как нам это удается делать?

Россия совершила очередную атаку в ночь на вторник, 13 февраля. Больше всего ощутили на себе агрессию врага Днепр и Днепропетровская область. Всего было выпущено 23 ударных дрона. Удалось ликвидировать 16 вражеских БПЛА.

Ничего нового. Радиолокаторы достигли такого способа развития, что достойны удивлению. На самом деле 90% вычисления цели – это радиолокатор. Прожекторы – это Вторая мировая война.

Просто на старте, когда начиналось применение этих Шахедов, мы еще не имели достаточного количества тех самых установок Gepard. Прекрасная машина, ствольная, которая имеет всю необходимую аппаратуру, чтобы вычислить тень.

Или та самая Avenger. Ничто иное, как ПЗРК FIM-92 Stinger, который поставлен на Hummer. Там уже поставлен локатор, там уже есть машина вычисления, вся необходимая аппаратура, чтобы увидеть необходимую цель. Также об интеграции AIM-9 Sidewinder в довольно большое количество пусковых установок на базе еще советских 9К37 "Бук" мы уже проговорили. Выросло. Выросло то, что называется "качество вычисления цели".

Стратегия великой победы Украины

Относительно наших атак на российский НПЗ. Мы радовались, что Служба безопасности Украины способна это делать, а также ожидали более масштабных атак. Однако в последнее время мы их не видим. При этом россияне рассказывают о том, что мы продолжаем десятки дронов на территорию России запускать, а они, мол, то все сбивают. Получается, они нашли, как свои НПЗ прикрыть?

Нет такого оружия, которое не сбивается. Даже знаменитые Х-47М2 "Кинжал" – по меньшей мере 10 ракет, а то и 12 – 16 подтверждено сбитыми. Не существует "вундервафли" в природе. Существует очень качественное оружие и умение его мастерски применять. Это, конечно, да. Это один из фундаментальных законов войны, который называется согласование работы родов и войск. Вот так правильно ставить вопрос.

Имеют ли россияне еще довольно большой потенциал зенитно-ракетных комплексов? Имеют. Только С-400, их самый современный, самый мощный – 560 установок выпущено. В то же время открытые источники утверждают, что ракет к комплексам С-300 у них есть в пределах 5 – 7 тысяч. Уже какую-то часть применили, но этот потенциал у них еще сохраняется.

Также есть старенькие, еще советского класса "Оса", несколько более новые "ТОР" и новейший "Панцирь-С1". Но здесь есть момент. Мы также имеем уже соответствующий потенциал к наращиванию ударов беспилотными системами.

И все, что касается энергетики, то большой ответ для нас. Почему? Потому что пока есть свободно конвертируемая валюта у россиян, до тех пор вообще Россия стоит в самом широком смысле этого слова. Как только эта свободно конвертируемая валюта будет набирать обороты со знаком отрицательности, то есть все меньше и меньше этой валюты будет, тем лучше для нас.

Мы же понимаем, что 90% поступления в российский бюджет свободно конвертируемой валюты – это сырье. Прежде всего нефть, газ, лес. К сожалению, уже и золото научились продавать. В Азию за 2023 год продали где-то в пределах 70 тонн – почти на 5 миллиардов. Это не совсем хорошая новость для нас.

Поэтому, действительно, удары по нефтеперерабатывающим заводам – это стратегия нашей большой победы. Однако это надо масштабировать. Очень серьезно масштабировать. Несколько заводов – это очень хорошо, но желательно, чтобы они горели десятками. Тогда у них может быть все по-настоящему и серьезно плохо.

Будет ли это масштабирование? Почему только сейчас мы увидели возможность нанесения таких ударов? Теоретически, я гражданский и только сейчас понял, что это идеальная история, когда маленьким дроном можно нанести такой громкий и красивый хлопок, который еще и будет иметь экономические последствия для россиян. Почему к военным, в СБУ это понимание пришло только сейчас?

А мы разве понимали, что будет большая война? А мы разве имели наработанные все технологические цепочки? Да, действительно, дрон – относительно несложная вещь, но и его надо запустить в производство. И самое главное – нащупать успешные алгоритмы прорыва противовоздушной обороны.

На мой взгляд, сейчас идет накопление сил и средств. Очень правильный шаг по созданию отдельной структуры в пределах войска, которая будет заниматься именно дальнобойными системами в работе по территории России. Продолжается накопление материально-технических средств.

Мы же не занимались 30 лет этим всем так, как надо. Мы сейчас хотим даже за 2 года войны дать быстрые ответы. Я из своего собственного жизненного и военного опыта в быстрые решения не верю.

Опасность от "царь-поезда"

Помогите разобраться относительно этой информации о так называемом "царь-поезде" в Донецкой области. Россияне на 30 километров растянули почти 2000 вагонов. Они говорят, что это такой "дополнительный оборонительный вал". Мы это высмеиваем, но я помню, что так же высмеивали и "зубы дракона", и "линию Суровикина". Насколько этот "царь-поезд" может быть препятствием для украинской армии в наступлении?

Если его (поезд – 24 Канал) приварить к рельсам, а все залить бетоном, или даже в каждом вагоне сделать огневое гнездо, то так называемый вагонный капонир – это довольно серьезное препятствие.

Капонир – это фортификационное сооружение. Оно обычно устанавливается в системе полевых позиций и долговременных укреплений. Его часто устанавливали на обратных склонах или за холмами на местности.

На эту преграду придется потратить довольно большое количество снарядов, которые и так дефицитны. Если там действительно все забетонировано и сварено из железа, то дроны с боевыми частями 5 – 7 килограммов не справятся.

Если понимать, что один залп HIMARS, то есть 6 ракет, это миллион долларов – это очень много. Это очень солидные деньги, поэтому с помощью HIMARS мы также не раздолбаем это. Даже для классической артиллерии это будет довольно серьезное препятствие, поэтому я бы не насмехался над этим явлением.

Обратите внимание В ISW предположили, для чего россияне сделали 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области

В России более 1 миллиона 200 тысяч вагонов разных классов, калибров и тому подобное. Это огромное количество, 30 километров – это много.

Как бы это странно не звучало, тут может быть и практический момент. 90% все приходится по железной дороге, там две ветки. Это может быть своеобразное прикрытие наших ударов. Таким образом они выстраивали такой специфический щит для того, чтобы другая часть той ветки, которая там есть рядом, была относительно больше защищена. На мой взгляд, этот вариант имеет право на жизнь.

Как вообще оценить то, что они делают? У них нет другого выхода? Действительно ли они также прогрессируют и придумывают то новаторство, которое нас удивляет?

Они учатся. Действительно, это песок, камни и палки. Однако они сумели его скрестить в нечто подобное на оборонительный вал. Что самое важное в войне у такого типа? Главное, чтобы оно работало. Если оно работает и дает полезный результат, то не важно, смеемся мы над ними или нет.

Если оно дает только коэффициент пользы, на который они рассчитали – это означает, что они все сделали правильно.

Украинцы удивлялись российским "курникам", которые враг ставил на танки, и смеялись, что, мол, Javelin пробьет их. Также мы смеялись с их чмо**ков, а потом поняли, что это такая тактика. Россияне зеков пускают в первую линию, а позади идет элита, которая истощает украинских бойцов. Украинцы недооценивали врага.

Противник не собирается сдаваться – это самый главный вывод, чтобы не заходить на третий круг. Россия готова привлекать все возможные ресурсы в самых разнообразных комбинациях. Украинцы должны понимать, что точка перелома в этой войне еще далеко не прошла.

Может ли Авдеевка стать вторым Бахмутом

Как вы оцениваете ситуацию в Авдеевке? Учитывая то, что все активнее появляется информация о продвижении врага и слова о том, что военному руководству Украины надо что-то решать: либо усиливать оборону Авдеевки, либо выводить оттуда войска, чтобы не повторился Бахмут. С другой стороны, благодаря Бахмуту украинские бойцы истощали российскую армию и уничтожали вагнеровцев.

Здесь есть несколько срезов. Первое и самое главное, понимаем стратегию противников. Она не изменится. У врага есть задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты поняли, что главной цели в этой фазе исторической войны не достигают – украинская государственность удерживается.

Однако Владимиру Путину для собственного ритуала, а для тиранов ритуалы это святое, нужны хорошие результаты. В понимании врага полная оккупация Донецкой и Луганской областей – хороший результат. В конце концов, это казус белли (формальный повод для развязывания войны – 24 Канал). Авдеевка – это ворота к этой задаче.

Вы уместно вспомнили Бахмут, но здесь также есть нюанс. Нам тоже сердце рвалось, что в случае поражения на Бахмутском направлении будет катастрофа, но этого не произошло. Бахмут их, однако все близлежащие господствующие высоты наши и дальше продвинуться россияне не смогли.

Ситуация вокруг Авдеевки обостряется. Если наше командование придет к выводу, что надо оставлять этот укрепленный район, то катастрофы не будет.

Понимаем, что битвы в войнах могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. Мой любимый пример – война, которая длилась 116 лет между французами и англичанами. В синхроне англичане одержали три блестящие победы:

битва при Кресе, 1346 год;

битва при Пуатье, 1356 год;

битва при Азенкуре, 1415 год.

Особенно сложная – битва при Пуатье, ведь французского короля взяли в плен и даже его сына. Там огромное количество элиты погибло на поле боя. Для французов казалось, что это катастрофа, проиграли, но в итоге войну проиграли англичане.

Так и украинцы должны смотреть на нашу извечную войну с Россией – нам важно выиграть войну. Если какая-то битва будет проиграна, то нет катастрофы. Во время Первой мировой войны Румыния проиграла все битвы Австро-Венгрии, но войну выиграли.

У нас было объяснение, что Авдеевку и Бахмут надо держать, чтобы обескровливать там российскую армию. Мол, мы не боремся за территорию, но мы все же эффективно уничтожаем россиян. Однако даже сам генерал Валерий Залужный признал, что такая стратегия, наверное, была ошибкой, ведь россияне не ценят свое войско и человеческие потери их не останавливают. Можно ли сделать вывод, что эта стратегия действительно правильная?

Нет, эта стратегия не ошибочна. Других вариантов нет, пока Украине не предоставили большое количество авиации и серьезной ракетной и бомбовой нагрузки к этой авиации, а также большого количества дальнобойных ракет ATACMS, особенно до 300 километров. Я подчеркиваю важную деталь – большое количество, ведь 10 – 30 ракет "погоды" не меняют. Излом начинается от 1000 и выше, тогда все меняется.

Один из лучших генералов 19 века Германии Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке сказал, что важно разработать армию, а территории сами вернутся. Он был прав на 100%.

Сейчас Украина в третьей стадии классической индустриальной войны, которая говорит, кто лучше уничтожает стратегические ресурсы противника, тот в итоге одержит победу. То, что мы только под одной Авдеевкой от 7 октября накосили убитыми более 15 тысяч россиян, что равно показателю потерь Советского Союза в войне в Афганистане, то это довольно серьезно. По технике есть отношение 1 к 30 в пределах недели – это что-то невероятное.

У F-16 есть основная задача

На днях вышло интервью с украинским пилотом "Фантомом", который учится на F-16. Также в сети появилась фотография с американским истребителем, на котором украинская символика. Что вас поразило в этом интервью, возможно, вы что-то для себя открыли?

Конечно, я видел это интервью, но не скажу, что я открыл для себя что-то мега особенное. Единственное, что должен подчеркнуть – авиация критически нужна. Уинстон Черчилль в свое время утверждал, что авиация – это кавалерия современности. До сих пор ничего не изменилось.

Во время войны в Персидском заливе в 1990 – 1991 годы, когда союзники выбивали армию Саддама Хусейна из Кувейта, у них было более 1700 самолетов. За 37 дней союзники совершили более 100 тысяч самолето-вылетов. Это что-то невероятное, притом, что армия Саддама Хусейна того времени несоизмерима даже с нынешней побитой армией России.

То есть в определенной степени мы преувеличиваем свои ожидания от того, что Украине передадут несколько десятков самолетов F-16?

Партнеры задекларировали 61 машину, то уже хоть бы они заработали. Достаточно ли было времени за этот год, чтобы сформировать базовые опции для опытного пилота? Да, это несколько месяцев работы.

Конечно, самолеты F16 – это не МиГ-29. Прежде всего это концептуально разные машины. К примеру, условно ты ездил на "Жигулях" с механикой, а здесь пересел на "Мерседес" с автоматом. Все равно даже опытному водителю надо будет переучиться, но общий концепт одинаковый.

Я уверен, что первые пилоты были самые опытные, но, к сожалению, имеем фобии наших союзников.

Однако говорят, что важно даже не столько количество самолетов, как вооружение к ним. Украина в свое время просила 200 ракетных систем HIMARS, но главная проблема не в установках, а количестве снарядов и ракет к ним. Даже если бы нам дали 200 HIMARS, а ракет только 20, то 180 систем простаивали бы в гаражах. Не повторится ли ситуация с F-16? То есть наше государство получит 60 самолетов, а поскольку нет финансирования от США, то будет чем заряжать самолеты?

Самолет не может воевать без оружия, ведь сам по себе F-16 ничего не весит. Мое персональное мнение, что первая эскадрилья будет работать как зенитно-ракетный комплекс, который летает. Прежде всего для охоты за крылатыми ракетами. Возможно, попробуют, можно ли сбивать баллистику. Мы понимаем, что когда работает С-300 или "Искандер", то ракета находится в небе всего 2 – 3 минуты.

Самолет даже может охотиться за "Шахедами". Там есть шестиствольная высокоскоростная пушка М61 Vulcan с мощным боекомплектом более 500 снарядов. Поэтому F-16 может побороться и с этими целями.

В конце концов, когда Пентагон ставил технические задания для фирмы General Dynamics, которая построила истребители, то первое техническое задание – борьба с крылатыми ракетами. Затем F-16 уже развился в перехватчик, истребитель и стал бомбардировщиком.

Мобилизация в Украине

Кроме оружия от союзников, у нашей страны еще есть проблемы с мобилизацией. Народные депутаты в первом чтении приняли законопроект о мобилизации. Второе чтение состоится через три недели. В то же время военные жалуются, что вынуждены раздавать повестки на улицах, ведь у них нет электронной базы данных. Какой вы видите историю с мобилизацией? По вашему мнению, чем это завершится? Каким законопроект дойдет до второго чтения и до принятия?

Буду абсолютно честен, понятия не имею. Скажу свою гражданскую позицию. Какой у нас выбор? Война экзистенциальная.

Россияне показали в Буче, Бородянке, Ирпене и еще множестве сел и городков, что они с нами будут делать. Те ужасы делали обычные рядовые солдаты, а не Владимир Путин, Сергей Шойгу, Николай Патрушев и тому подобное.

Я уверен, что приказов резать украинцев им никто не отдавал. Такова природа россиян. Если внимательно послушать интервью Путина Такеру Карлсону, то он в конце четко сказал, что "Киев – это наша душа", якобы россияне не откажутся от него, ведь это фундамент их идентичности.

Однако мы немного подзабыли фундаментальную фразу Путина о том, что он не повторит ошибки Иосифа Сталина. Ошибка Сталина понятна, Голодомор сделал, потом вся Украина пришла в Советский Союз и Сталин задался целью перевоспитания украинцев, но не перевоспитывал.

Путин дал четкий сигнал – оккупируем и будем вас резать. А если так, то какой у нас выбор? Мы должны пройти этот сложный и болезненный путь рождения или совершенствования нужного мобилизационного закона, ведь без него никак. Мы его пройдем, как бы больно нам не было.

5 факторов для победы Украины

Американские эксперты из Rent Corporation, которые пишут аналитику Пентагона, посоветовали Белому дому "способствовать скорейшему завершению войны в Украине". Говорится о прекращении огня с аргументом, что это якобы не будет поражением для Украины, ведь украинское государство сохранится, а главное – украинская армия. Мол, даже если Владимир Путин возьмет паузу и потом повторит вторжение, то к тому времени украинская армия расстроится и улучшится. Не станет ли Белый дом прислушиваться к таким советам?

Все может быть. Я не знаю, как закончится эта фаза войны. Мы проговорили, что большое количество качественного оружия может по-настоящему изменить ход войны.

Однако здесь есть очень серьезные моменты – три ужаса американской геополитики.

Прежде всего ядерный удар. Владимир Путин по-настоящему шантажирует и говорит, что применит ядерное оружие. Он международный преступник. Это не Никита Хрущев, который в 1962 году сделал ядерный кризис, хотя тогда ему и СССР ничего не угрожало. А этому (Путину – 24 Канал) угрожает, Россия может распасться. Резкий и неконтролируемый распад России – страшный сон и кошмар американцев.

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Я имею право назвать эту концепцию своей собственной, потому что мне удалось впервые ввести это в информационное пространство.

Украина побеждает только при сложении пяти факторов:

распад России;

изъятие у нее ядерного оружия;

отсечение от Сибири;

вступление Украины в НАТО;

еще лучше – военный союз с США и комплексное очищение 3 – 4 поколений населения, проживающего вокруг Москвы.

Складываются ли сейчас эти обстоятельства? По моему мнению, не складываются.