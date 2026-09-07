Поражение трех НПЗ и базы дронов в России: Зеленский заявил об успешных ударах на большие расстояния

Украинские военные нанесли серию дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам на территории России и в Черном море. Силы обороны успешно поразили три нефтеперерабатывающих завода, а также площадку для хранения и запуска ударных дронов.

Украина продолжает отвечать России на её агрессию. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно об украинских ударах?

Глава государства отметил, что украинские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Рязанской и Пермской областях, а также в Татарстане.

Помимо топливных объектов, Силы обороны ликвидировали важный объект военной инфраструктуры в Курской области. Им удалось нанести удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников, которые страна-агрессор использовала для атак на украинские города.

Также ВСУ удалось поразить вражеский объект в акватории Чёрного моря.

Наши воины продолжают достойно отвечать на российские удары по Украине. Благодарю за меткость каждое наше подразделение,

– подчеркнул Зеленский.

Украинские удары по России: смотрите видео

Кроме того, в пятницу, 4 сентября, украинские БПЛА нанесли масштабный удар по международному аэропорту Сочи и прилегающей военной и топливной инфраструктуре. В результате удара украинские военные уничтожили российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, повредили Ми-8, а также атаковали средства ПВО.