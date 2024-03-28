"Украина имеет право – это очевидно": как евродепутаты реагируют на удары ВСУ по российским НПЗ

Евродепутаты высказались относительно ударов Вооруженных Сил Украины по НПЗ России. Так, они убеждены, что наше государство имеет право на самооборону.

Украина должна продолжать давать отпор России, в том числе, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщили евродепутаты в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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Как реагируют евродепутаты

Экс-министр обороны Литвы, евродепутат от ЕНП Раса Юкнявичене говорит, что в Европе есть разные мнения по этому поводу. Впрочем, она считает, что Киев должен защищать себя от российского нападения.

Я убеждена, что Украина имеет право на самооборону, в том числе путем принятия мер для уменьшения способности России к нападению. Я думаю, что это очевидно,

– заявила евродепутат.

По ее словам, обеспокоенность должна быть не из-за действий Украины, а из-за недостаточной помощи со стороны западных стран, в частности США.

"Достаточно ли мы делаем? Эта война касается не только будущего Украины, но и безопасности Европы и геополитического веса США – удастся ли нам ее удержать?", – отреагировала Раса Юкнявичене.

Экс-министр иностранных дел Эстонии, европарламентарий от Renew Europe Урмас Паэт тоже считает, что Украина имеет право наносить удары по российским НПЗ. Он отметил, что нет причин, чтобы заставить Киев прекратить это делать.

Украина делает все возможное, чтобы дать отпор государству-агрессору России и ослабить военную машину агрессора. Украина не делает ничего плохого, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, и я не считаю оправданным требовать от Украины прекратить эти удары,

– отметил Урмас Паэт.

Что говорят в США