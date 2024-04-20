Для защиты от атак: в России нефтяная компания установила антидронные сетки на своих заводах

Российская добывающая компания установила антидронные сетки для защиты ключевых объектов на своих нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обезопасить себя от возможных украинских атак. Речь идет о российском производителе нефти "Башнефть".

Об этом заявил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

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Российская защита от атак по НПЗ

Чиновник заявил, что сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны России о повышении безопасности на таких заводах. Кроме защитных сеток, местные власти объявили о "ряде решений" для обеспечения безопасности НПЗ, однако, раскрывать детали он не стал.

"Башнефть" контролируется крупнейшим российским производителем нефти "Роснефть" и имеет несколько нефтеперерабатывающих заводов в регионе, важных для энергетического сектора страны.

Как пишут в издании, российские компании, которые продают защитные сетки, показывают на своих вебсайтах большие металлические сетки, которые почти полностью покрывают здания нефтеперерабатывающих заводов со всех сторон и удерживаются швартовыми тросами, прикрепленными к металлическим кольям в земле.

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