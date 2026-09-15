НПЗ в Сизране, завод по производству дронов и стартовая площадка: Зеленский показал новые удары по России

Украина продолжает отвечать на ежедневные попытки России уничтожить нашу инфраструктуру. В то же время, международные партнеры усиливают экономическое давление на врага, чтобы ограничить способы финансирования войны.

Президент Владимир Зеленский сообщил 15 сентября в своем телеграм-канале, что Силы обороны нанесли новые удары по важным объектам на территории России.

Детали новых ударов

По словам Зеленского, дальнобойные санкции украинских военных достигли нескольких регионов агрессора и его объектов в акватории Черного моря. В этот раз под прицелом оказались стратегические предприятия и площадки запуска вражеского вооружения.

Среди пораженных целей оказался нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, а также предприятие по производству беспилотников в Таганроге. Кроме этого, украинские силы успешно атаковали площадку подготовки и пуска дронов в Орловской области России и нанесли удары по объектам окупантов в Черном море.

Меткие дальнобойные санкции против России: смотрите видео

Параллельно с военными успехами Зеленский отметил и решение США по российскому банковскому гиганту "ВТБ". Он один из системных банков России и активно сотрудничает с иранским режимом.

"Все такие схемы, которые работают против мира, действительно нужно уничтожать", – подчеркнул глава государства, благодаря партнерам за этот шаг.

Прекращение этой войны не имеет альтернативы. И надо, чтобы все формы давления на Россию сформировали правильную дипломатическую ситуацию,

– резюмировал украинский лидер.

Напомним, в результате ночных ударов ракетами и дронами по России на местах попаданий возникали пожары. В частности, россияне публиковали кадры с возгоранием на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Этот завод специализируется на ремонте и модернизации авиационной техники, в том числе военных самолетов.

Ранее Силы обороны поразили ЗРГК "Панцирь-С1", завод в Снежном и базу "Ахмат".