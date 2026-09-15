Президент Володимир Зеленський повідомив 15 вересня у своєму телеграм-каналі, що Сили оборони завдали нових ударів по важливих об'єктах на території Росії.

Деталі нових ударів

За словами Зеленського, далекобійні санкції українських військових досягли кількох регіонів агресора та його об'єктів в акваторії Чорного моря. Цього разу під прицілом опинилися стратегічні підприємства та майданчики запуску ворожого озброєння.

Серед уражених цілей опинився нафтопереробний завод у Сизрані, а також підприємство з виробництва безпілотників у Таганрозі. Окрім цього, українські сили успішно атакували майданчик підготовки та пуску дронів в Орловській області Росії та завдали ударів по об'єктах окупантів у Чорному морі.

Влучні далекобійні санкції проти Росії: дивіться відео

Паралельно з військовими успіхами Зеленський відзначив й рішення США щодо російського банківського гіганта "ВТБ". Він є одним із системних банків Росії та активно співпрацює з іранським режимом.

"Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати", – наголосив глава держави, дякуючи партнерам за цей крок.

Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію,

– резюмував український лідер.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів ракетами та дронами по Росії на місцях влучань виникали пожежі. Зокрема, росіяни публікували кадри із займанням на території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва. Цей завод спеціалізується на ремонті та модернізації авіаційної техніки, зокрема військових літаків.

Раніше Сили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", завод у Сніжному та базу "Ахмат".