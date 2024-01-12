Удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене: появились видео атаки

США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ночью 12 января нанесли удары по объектам в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы.

Атака – это ответ на неоднократные удары хуситов по коммерческим судам в Красном море. 24 Канал собрал информацию о ночной атаке, а также видео с места событий, публикуемых местными и международными СМИ.

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По чему нанесли удары США и Великобритания

Согласно заявлениям как самих хуситов, так и американских и британских источников, удары нанесли прежде всего по аэродромам, откуда, вероятнее всего, запускали ракеты и дроны, а также по складам оружия и радаров.

Момент атаки по целям в Йемене: видео

Reuters со ссылкой на источники в администрации США, сообщает, что удары нанесли самолеты, корабли и подлодка. CNN пишет, что применялись и крылатые ракеты Tomahawk.

Военно-воздушные силы США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах: командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.

Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром возле Аббса. Второй целью был комплекс в Бане.

Следовательно, по информации телеканала CNN, под атаку попали:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западной части Йемена;

аэродром города Аббс.

Последствия удара по объектам в Йемене: видео

Хуситы атакуют корабли в Красном море

Хуситы с 7 октября атакуют суда на жизненно важных судоходных путях и запускают беспилотники и ракеты по самому Израилю.

Хуситы заявили, что будут атаковать все суда, следующие в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предостерегли международные судоходные компании от работы с израильскими портами.

Хуситы пообещали, что атаки будут продолжаться, пока Израиль не прекратит свое наступление на Сектор Газа.

. Хуситы – это прокси Ирана, финансируемые Тегераном. Свои атаки хуситы начали в октябре 2023 года, вступив в конфликт между Израилем на ХАМАС на стороне последнего.