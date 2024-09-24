В чем новый замысел Путина по ядерному шантажу

С начала полномасштабного вторжения Россия не прекращает угрожать применением ядерного оружия. Однако за почти три года, что продолжается война в Украине, мир уже не реагирует на запугивание Владимира Путина так, как он бы хотел.

Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что хотя страны мира стали спокойнее относится к ядерным угрозам России, у Путина еще остались возможности продолжать их. Однако новый вариант запугивания не предусматривает применения ядерного оружия напрямую.

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Важно, чтобы мир отреагировал

Недавно глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвали мир предотвратить возможные удары России накануне зимы по критическим объектам ядерной энергетики Украины. А именно по инфраструктурам, обеспечивающим функционирование атомных станций.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что заявил, что Кремль планирует накануне зимы атаковать критические объекты ядерной энергетики Украины. Россия может нанести удары по открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи. Это создаст высокий "риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия".

Это тоже очень важный элемент (ядерных угроз – 24 Канал), и Путин его подло использует,

– отметил он.

Известно, что Китай, Соединенные Штаты, "ядерный клуб" выступают против применения любого ядерного оружия. Однако здесь, по мнению Лесного, у Путина есть люфт, что он будет атаковать не атомные станции, а инфраструктуру, так, как и раньше атаковал, и мир уже "привык" к этому.

Ядерный элемент будет всегда оставаться угрозой, потому что мир гораздо шире, чем тактическое и стратегическое ядерное оружие,

– сказал политолог.

Путин на территории Украины, по его словам, фактически использовал мощность соизмеримую с тактической ядерной бомбой. Это произошло, когда была взорвана Каховская ГЭС. Последствия от ее взрыва сравнивали с мощностью именно такого оружия.

Главное, чтобы мир отреагировал на угрозу ударов России по объектам ядерной энергетики Украины. Потому что это – не гипотетическая угроза. Когда Путин запугивает применением ядерного оружия – это гипотетическая угроза, он осознает всю опасность и для него это "фол последней надежды", как в футболе,

– отметил он.

Относительно возможных ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу АЭС, то здесь есть дедлайны по этим ударам – накануне зимы. Поэтому Украина призывает мир гарантировать ее и свою безопасность.

"Чернобыльская катастрофа в свое время показала, что ее последствия – не локальные. Поэтому сейчас нужно объяснить Путину, чтобы он ядерную компоненту вообще не трогал и сидел молча. Это большая задача, в частности, наших партнеров", – подчеркнул Олег Лесной.